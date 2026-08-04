EEUU le revocó la visa al embajador de Brasil y escaló el conflicto con el gobierno de Lula da Silva + Agregar ámbito en









Washington justificó la medida como una respuesta a la negativa de Brasil de otorgar visas a diplomáticos estadounidenses y a la demora en aprobar al candidato de Donald Trump para la embajada en Brasilia.

El Departamento de Estado sostuvo que la decisión podría revertirse si Brasil modifica su postura y acepta al nuevo embajador propuesto por Trump.

El gobierno de EEUU revocó la visa del embajador de Brasil como represalia por la decisión de Brasilia de no otorgar visas a dos diplomáticos estadounidenses que buscaban viajar al país antes de las próximas elecciones. Washington también cuestionó la demora del gobierno brasileño para aprobar al candidato propuesto por Donald Trump como nuevo embajador en Brasil.

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Desde el Departamento de Estado explicaron que la decisión responde al principio de reciprocidad diplomática. Funcionarios estadounidenses aseguraron que la medida fue postergada en varias oportunidades para darle margen al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de revertir su postura, aunque finalmente eso no ocurrió. De todos modos, aclararon que la revocación podría dejarse sin efecto rápidamente si Brasil concede las visas pendientes y acepta al representante designado por Trump.

La decisión llega en medio de la campaña presidencial brasileña. Lula enfrentará el próximo 4 de octubre al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En Washington reconocen que mantienen profundas diferencias con la administración de Lula y sus políticas, mientras que en los últimos meses fortalecieron los contactos con el candidato conservador, que busca continuar el legado político de su padre.

Lula da Silva va por un cuarto mandato en Brasil y reafirma su vigencia electoral con 80 años A sus 80 años, Lula confirmó su búsqueda de la reelección en las presidenciales de octubre. El líder izquierdista será proclamado candidato en una convención de su Partido de los Trabajadores en San Pablo, el centro económico de Brasil. Será la séptima vez que se presenta a la presidencia.

Su rival será Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien está preso por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra Lula.

Frente a la presión de EEUU, Lula prometió una "guerra de la verdad contra la mentira" y acusó a Flávio Bolsonaro de ser un "traidor a la patria" por, según él, alentar a EEUU a golpear la economía brasileña. El politólogo Leonardo Paz, de la Fundación Getúlio Vargas, explicó a la AFP que hablar de "soberanía" le resulta conveniente a Lula: en un momento de baja popularidad, le permite señalar a un enemigo externo y desviar las críticas por los problemas internos.