No Te Va Gustar presentó "Cielo de un solo color", la canción oficial de la Selección de Uruguay + Agregar ámbito en









Junto a Jorge Drexler, Hugo Fattoruso y Agarrate Catalina, la banda renueva un himno que acompaña a Uruguay y a su gente desde hace más de una década.

La nueva versión ya está disponible.

No Te Va Gustar presentó la nueva versión 2026 de “Cielo de un solo color”, el tema elegido oficialmente por la Selección de Uruguay para acompañar a la Celeste en este nuevo Mundial.

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La emblemática canción de NTVG, que desde hace más de dos décadas acompaña distintos procesos de la selección y se convirtió en parte de la identidad de los hinchas uruguayos, fue elegida recientemente como la favorita de la Celeste por más del 70% de los hinchas, tras una consulta masiva realizada por la AUF a una base de datos de más de 900 mil personas.

Además, “Cielo de un solo color” fue elegida para musicalizar el video oficial de anuncio de los 26 jugadores convocados por Marcelo Bielsa para representar a Uruguay en el Mundial, reafirmando una vez más el vínculo especial entre la canción, la Selección y todos los uruguayos.

Embed - Convocados de la Selección Uruguaya para la Copa del Mundo 2026

La nueva versión de "Cielo de un solo color" Luego de esta elección popular, nació la idea de darle una nueva vida: renovar su sonido, reinterpretarla desde el presente y convocar a grandes referentes de la música uruguaya para construir una versión que una generaciones.

Así llega “Cielo de un solo color (Versión 2026)”, con la participación especial de Jorge Drexler en voz, Hugo Fattoruso en acordeón y Agarrate Catalina en los coros, sumando nuevas texturas y emociones a un tema que ya forma parte de la historia colectiva de Uruguay. Embed - NTVG on Instagram: "CIELO DE UN SOLO COLOR Nueva versión YA DISPONIBLE NO TE VA GUSTAR JORGE DREXLER HUGO FATTORUSO AGARRATE CATALINA Gracias amigos, gracias jugadores, gracias selección, VAMO ARRIBA URUGUAY!! AY CELESTE REGALAME UN SOL! Link en bio." View this post on Instagram Esta nueva versión representa el encuentro entre No Te Va Gustar, la Selección Uruguaya y todo un país. Una canción que atravesó años, mundiales y generaciones de jugadores e hinchas, y que vuelve a sonar renovada para acompañar un nuevo sueño celeste. “Para No Te Va Gustar es un orgullo enorme que una canción nuestra acompañe a la Selección y a tanta gente desde hace tantos años. Con esta nueva generación de jugadores sentimos que era el momento indicado para renovar su sonido e invitar a artistas que admiramos profundamente para darle una nueva energía. Es un honor que ‘Cielo de un solo color’ siga siendo parte de este camino”, expresa la banda. Con la emoción de siempre y una fuerza renovada, “Cielo de un solo color” vuelve a vestir la camiseta celeste: la de un país entero que canta, sueña y acompaña a Uruguay en cada desafío.

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