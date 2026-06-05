Mercado cripto en rojo: Bitcoin cae más de 16% en la semana y retrocede a niveles de 2024 + Agregar ámbito en









Si bien el sector cripto venía experimentado una corrección durante las últimas semanas, esa tendencia se profundizó en los últimos días, sobre todo este viernes.

El mercado cripto experimenta una fuerte corrección. ChatGPT IA

Las criptomonedas caen de manera generalizada y el mercado no muestra señales de mejora. El caso de Bitcoin es el más representativo. Con salidas sostenida del capital institucional y presiones provenientes desde los mercados tradicionales y la guerra en Medio Oriente, el panorama para el activo cripto más importante del mercado no es promisorio, aunque algunos analistas se mantienen optimistas en el largo plazo.

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Con su caída diaria de 5%, Bitcoin se ubica en los u$s60.800, una contracción semanal de 16,6% que hace descender a la divisa a su nivel más bajo desde octubre de 2024. Por su parte, Ethereum muestra una corrección aún más importante: cae 10% a nivel diario y pierde 19% a nivel semanal, cotizando a u$s1.600. Entre las "altcoins", el panorama es similar. Solo hay una exepción: Figure Heloc, que sube 1,8% a nivel diario.

Embed El buen dato de empleo, golpe para las cripto Si bien el sector cripto venía experimentado una corrección durante las últimas semanas, esa tendencia se profundizó en los últimos días, sobre todo este viernes. La explicación parece ser el buen dato de empleo que se conoció en EEUU. ¿La razón? Le otorgó margen a la Reserva Federal (Fed) para sostener las tasas de interés en los niveles actuales o incluso subirlas sobre el cierre de 2026 para hacer frente a la inflación global producto de la guerra en Medio Oriente.

Según el FedWatch que mide CME Group, las probabilidades de que haya un nuevo incremento de tasas en octubre pasó de ser el 34% ayer, a 50% este viernes luego de conocerse el dato. Para diciembre, las chances pasaron de 50% este jueves a 70% esta jornada. Ante un escenario de tasas altas, los inversionistas suelen prescindir de los activos de riesgo, como es el caso de las criptomonedas, y se focalizan en activos de refugio.

Desde CoinEx Research explicaron que hay dos catalizadores que definen el panorama de corto plazo. "La primera reunión del FOMC con Warsh al mando dirá mucho sobre el tono real de la política monetaria estadounidense. Y el avance del cese al fuego entre EEUU e Irán determinará si la prima inflacionaria del petróleo se alivia o persiste".

Sin embargo, también subrayaron que existe un riesgo a largo plazo. "La presión fiscal estructural en EEUU, con costos de intereses cercanos a u$s1 billón por año y equivalentes al 19% de los ingresos federales, no se resuelve con un cese al fuego".