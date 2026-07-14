Inédita propuesta en Nueva York: guarderías gratis para que los padres tengan una noche libre + Agregar ámbito en









Esta administración local impulsa "Parents Night Out", plan con juegos y dinámicas orientadas al esparcimiento infantil.

El alcalde de Nueva York presentó "Parents Night Out" para el próximo 16 de agosto.

Un innovador programa piloto se pondrá en marcha en Nueva York para beneficiar a unas 500 familias el próximo 16 de agosto. Bajo la coordinación del Departamento de Parques de la ciudad, esta iniciativa gratuita ofrecerá una variada agenda recreativa y de entretenimiento para niños de entre 6 y 13 años en centros seleccionados de los cinco distritos. Las inscripciones ya están abiertas y se procesarán por estricto orden de llegada, por lo que las autoridades locales prevén que las plazas disponibles se agotarán rápidamente.

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Durante la jornada, los menores contarán con la supervisión de profesionales mientras realizan deportes, actividades artísticas, talleres de educación ambiental junto a los Urban Park Rangers, dinámicas de medios audiovisuales, juegos y manualidades. Esta propuesta no solo asegura el entretenimiento de los hijos, sino que regala a los adultos un valioso margen de cuatro horas de total libertad para descansar o realizar actividades personales.

Además, el programa garantiza la cena para todos los pequeños asistentes. Al presentar la iniciativa, el alcalde Zohran Mamdani reflexionó sobre las dificultades de la conciliación familiar y declaró: "Todos los padres saben que disponer de unas pocas horas para uno mismo puede sentirse como un lujo. No debería ser así". Con este propósito en mente, el mandatario sumó: "Por eso lanzamos la primera 'Parents Night Out' de Nueva York, para que madres y padres puedan ir al cine, hacer compras o salir a cenar sin preocuparse por quién cuidará a sus hijos o cuánto costará una niñera".

Zohran Mamdani declaró: "Todos los padres saben que disponer de unas pocas horas para uno mismo puede sentirse como un lujo. No debería ser así". Más tiempo para las familias: sedes y requisitos del programa en Nueva York Esta medida se alinea con la estrategia del gobierno de la ciudad para aliviar el costo de vida de las familias neoyorquinas, enfocándose en esta ocasión en la gestión del tiempo en lugar de la entrega de subsidios directos. Al respecto, Mamdani destacó que "hacer que Nueva York sea más accesible no significa solamente bajar los costos, sino también devolverles tiempo a las personas".

Por su parte, la comisionada del Departamento de Parques, Tricia Shimamura, enfatizó el valor de reconocer el esfuerzo diario de quienes están a cargo del hogar y señaló: "Quienes cuidan de sus familias dedican la mayor parte de su tiempo a los demás y merecen una oportunidad para recargar energías. Queremos ofrecer una experiencia segura y divertida para los niños mientras los adultos disfrutan de unas horas para ellos mismos".

Las actividades se centralizarán en cinco espacios específicos, asegurando la representación de cada distrito: el Shirley Chisholm Recreation Center en Brooklyn, el Highbridge Recreation Center en Manhattan, el Al Oerter Recreation Center en Queens, el Kwame Ture Recreation Center en el Bronx y el Greenbelt Recreation Center en Staten Island. Para acceder al beneficio, los tutores legales tendrán que registrar previamente una membresía gratuita para cada menor en el centro correspondiente y firmar un formulario de exención de responsabilidad.