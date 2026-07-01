Una pareja escaló sin arnés el Empire State Building de Nueva York

La pareja burló la seguridad del emblemático rascacielos de Manhattan, desplegó una bandera con un mensaje pacifista a 381 metros de altura y fue detenida por la Policía tras descender sin que se registrarán heridos.

Los escaladores alcanzaron la cima del Empire State Building sin arnés, exhibieron una bandera con una frase sobre la paz y el amor y protagonizaron una intervención que culminó con un importante operativo policial y ambos arrestados.

Dos personas escalaron hasta la cima el icónico Empire State , en la ciudad de Nueva York , durante el mediodía de este miércoles. El edificio mide 381 metros alto y fue escalado por una joven pareja para desplegar una bandera negra con letras blancas que pronunciaba una frase sobre la paz y el amor, en una escena que terminó con un fuerte operativo policial y los dos trepadores detenidos.

“Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz”, reza la pancarta que abrieron hasta donde pudieron por el tremendo viento.

La frase es una versión de una cita frecuentemente atribuida al guitarrista Jimi Hendrix, aunque en realidad fue pronunciada por el político británico del siglo XIX William Gladstone , según indicó el The New York Post.

Los protagonistas que lograron burlar la seguridad de uno de los rascacielos más famosos del mundo son Angela Nikolau , de 33 años, e Ivan “Vanya” Beerkus , identificado como Ivan Kuznetsov, de 32 . En el mundo de los escaladores, esta pareja nacida en Moscú y erradicada en la capital financiera de EEUU, es ampliamente conocida.

La policía de Nueva York detuvo a las dos personas después de la 13, cuando lograron descender. Nadie resultó herido , según las autoridades.

En el 2024 habían estrenado en Netflix un documental con su historia: Skywalkers: A Love Story. En redes sociales, Nikolau se define como una “neoartista” que explora “identidad, miedo y libertad”.

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Esta conquista es la más grande de la acrobática pareja rusa, que como si fuera poco, dio el "si" en una pequeña plataforma metálica, en el icónico Empire States Building.

No es la primera vez que alguien escala el icónico edificio, aunque si la segunda. En 1994, el francés Alain Robert, conocido mundialmente como el "Hombre Araña francés", ascendió la fachada del emblemático rascacielos utilizando únicamente las manos y los pies. Tras completar el recorrido, fue detenido por la Policía de Nueva York, al igual que Beerkus y Nikolau.