La pizzería de espíritu neoyorquino que gana terreno en el paladar argentino con nuevos formatos y una expansión que no se detiene + Agregar ámbito en









Hell's Pizza consolida su crecimiento con nuevas aperturas, el desembarco en Aeroparque, su llegada a Maldini Park en Alto Avellaneda y la incorporación de empanadas artesanales a una propuesta que sigue evolucionando sin perder su identidad neoyorquina.

La pizza estilo New York, un concepto consolidado en la gastronomía de CABA.

Desde que abrió su primer local en Palermo en 2017, Hell's Pizza fue una de las marcas que más contribuyó a instalar en Argentina el concepto de pizza estilo New York, una propuesta caracterizada por sus porciones gigantes, masas finas y flexibles, y la posibilidad de consumirlas tanto enteras como por slice. Lo que comenzó como una apuesta innovadora inspirada en el streetfood estadounidense se transformó en una cadena con presencia nacional, que continúa creciendo a través de nuevos formatos comerciales, aperturas estratégicas y una carta en constante evolución.

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Impulsada por Agustín Lorenzetti, Matías Cabrera y el chef Danilo Ferraz —referente de la gastronomía argentina y pionero en la elaboración comercial de pizzas a la parrilla—, la marca ya supera los veinte puntos de venta distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y distintos puntos del país. En los últimos meses fortaleció su expansión con la apertura de un local dentro de Maldini Park, el polo gastronómico y de entretenimiento de Alto Avellaneda, y con un nuevo foodtruck ubicado en la Dársena B de Aeroparque Jorge Newbery, acercando su propuesta tanto a viajeros como a quienes transitan diariamente el aeropuerto.

El primer local fue abierto en Palermo, en el año 2017. El corazón de la carta continúa siendo la pizza estilo New York, elaborada con una masa de fermentación prolongada y un porcentaje específico de semolín que le aporta una textura fina, flexible y crocante a la vez. Disponible en formatos de 33 y 45 centímetros, además de por porción, la oferta incluye variedades que ya se convirtieron en clásicos de la marca, como la Lincoln, con abundante mozzarella; la Obama, coronada con pepperoni; la Chick Norris, que combina pollo desmenuzado, cheddar, salsa barbacoa y cebolla morada; la tradicional Fugacheta; y la Hell's, una versión intensa que reúne pepperoni ahumado, miel picante de jalapeños, salsa sriracha y crema de burrata.

La calidad de los ingredientes es otro de los pilares del proyecto. Bajo la dirección de Ferraz, la cocina trabaja con pomodoro italiano, salsas elaboradas artesanalmente, quesos seleccionados, embutidos y vegetales provenientes de pequeños productores locales, buscando que cada preparación conserve el espíritu de las pizzerías neoyorquinas, pero adaptada al paladar argentino.

La pizzería importo el estilo slice y sabores como el pepperoni. Fiel a una estrategia de innovación permanente, Hell's Pizza acaba de ampliar su propuesta con el lanzamiento de empanadas artesanales disponibles en sucursales seleccionadas. Entre las variedades se encuentran carne suave, jamón y queso, pepperoni y Pulled Pork, inspirada en el tradicional sándwich estadounidense de cerdo desmenuzado y cocción lenta. La carta también cuenta con preparaciones típicas del comfortfood norteamericano, como el Macaroni & Cheese y las Chicken Wings, disponibles con salsa barbacoa picante o una versión de mostaza dulce.

La experiencia se completa con una ambientación que recrea la estética urbana de Nueva York mediante murales, grafitis, luces de neón, ladrillo a la vista y música, acompañada por una oferta de cervezas, cócteles clásicos y bebidas sin alcohol. Con una identidad consolidada y un plan de expansión que combina locales tradicionales, formatos de conveniencia y presencia en espacios gastronómicos de alto tránsito, Hell's Pizza continúa posicionándose como uno de los principales referentes de la pizza estilo New York en Argentina. Dirección: Humboldt 1654, Palermo; Asunción 4187, Villa Devoto. Otras sucursales en CABA, AMBA e interior del país.