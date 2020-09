La Justicia absolvió a todos los acusados por el caso Bankia, símbolo de la crisis española

Los integrantes de la cúpula de Bankia habían sido acusados de ocultar el verdadero estado financiero de la entidad cuando salió a bolsa. Sin embargo, la sentencia destaca que la operación fue “intensamente” supervisada por el Banco de España y otros órganos reguladores, y que el folleto entregado a los inversores contenía una “amplia y certera” información, incluyendo los riesgos para los accionistas de perder de forma parcial o total la inversión.

Además, los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señalan que durante el juicio sólo se expusieron actitudes genéricas de los acusados, pero no actos concretos en los que se pueda basar una condena.

El Ministerio Público acusó a Rato de falsar las cuentas de 2011, que presentó sin el informe de la auditoría, aunque también reconocía que esos datos contables no podían considerase estrictamente como tales por no estar verificadas, de ahí que, según los jueces, no se cometió un delito.

Después de conseguir 3.100 millones de euros en la oferta pública de suscripción de acciones, Bankia reformuló sus cuentas para pasar de un beneficio de 309 millones de euros en 2011 a una pérdida de 3.000 millones de euros.

La situación llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a nacionalizar la entidad para evitar su quiebra con un desembolso de 24.000 millones de euros, la mayor cuantía del total de 64.900 millones de euros de dinero público inyectado al sistema financiero español desde 2009. Para hacer frente a esta inyección de dinero público, Rajoy pidió un rescate financiero a Bruselas, mientras aplicó duros recortes a los ciudadanos.