La OMS declaró el fin del brote de hantavirus vinculado al crucero que partió de la Argentina

La noticia fue confirmada por el director de la organización sanitaria, tras el registro de 13 casos relacionados. Además, amplió que no se detectaron casos desde fines de mayo.

El brote se remonta al 1 de abril de este año cuando el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó del puerto de Ushuaia.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró este jueves que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius , que desató alarma internacional, terminó después de que la última persona saliera de la cuarentena. Así lo confirmó el jefe de la entidad sanitaria, Tedros Adhanom Ghebreyesus ,

El director declaró en una rueda de prensa que está "muy complacido de decir que la OMS considera que el brote de hantavirus terminó ", tras el registro de 13 casos relacionados con el crucero que zarpó del extremo sur de la Argentina, incluidos tres fallecidos.

"La última persona que había estado en contacto con alguien expuesto al hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha terminado su período de cuarentena, ha dado negativo en los análisis y ha regresado a su casa", declaró Ghebreyesus en Ginebra.

Además, agregó que "no se ha notificado ningún otro caso desde el 25 de mayo". Así, en total, se identificaron y siguieron "más de 650 contactos por parte de las autoridades sanitarias en 33 países y territorios". Los 13 casos mencionados constituyen apenas un puñado frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus —un virus sin vacuna- registradas cada año.

Pero la mayoría de estas infecciones se deben a un contagio directo a partir de un animal, generalmente un roedor . La preocupación aquí se centraba en el riesgo de transmisión de persona a persona: la cepa implicada, conocida como de los Andes, es la única conocida que permite este tipo de contagio.

El brote se remonta al 1 de abril de este año cuando el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, con destino a Cabo Verde, con escalas en islas aisladas del Atlántico Sur.

Tras descubrirse el brote, el barco se dirigió a Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, para evacuar allí el 10 de mayo a más de 120 pasajeros. El crucero atracó finalmente el 18 de mayo en el puerto de Róterdam, en los Países Bajos, con una tripulación reducida obligada a varias semanas de cuarentena. El origen del foco aún no fue identificado.

Murió la mujer que había sido diagnosticada con hantavirus en Bariloche

Una mujer que permanecía internada en terapia intensiva tras haber sido diagnosticada con hantavirus en San Carlos de Bariloche murió hace unas semanas, según confirmó el Hospital Zonal Bariloche a través de un comunicado oficial.

La paciente era la esposa de un hombre que había contraído la enfermedad aproximadamente 45 días atrás y que ya había recibido el alta médica. En su momento, la mujer había cumplido el aislamiento preventivo obligatorio de 21 días establecido para contactos estrechos, sin presentar síntomas durante ese período.

Sin embargo, días después de finalizar la vigilancia epidemiológica, comenzó con un cuadro que inicialmente fue interpretado como una posible infección urinaria. Con el correr de las horas, presentó fiebre, dolores musculares intensos (mialgias) y tos, síntomas que llevaron a la activación de los protocolos sanitarios y a la realización de estudios que confirmaron el diagnóstico de hantavirus.