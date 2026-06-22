Nuevo caso de hantavirus en Bariloche: una mujer permanece internada en terapia intensiva

El Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche confirmó un nuevo contagio de Hantavirus. Se trata de la esposa de un paciente que había cursado la enfermedad semanas atrás y ya había recibido el alta.

El sistema de salud de San Carlos de Bariloche volvió a encender las alertas tras la confirmación de un nuevo caso de hantavirus . La paciente, una mujer adulta, se encuentra actualmente internada en terapia intensiva del Hospital Zonal.

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Según informaron fuentes oficiales, se trata de la esposa de un hombre que había contraído la enfermedad aproximadamente 45 días atrás y que ya había sido dado de alta médica . En su momento, la mujer había cumplido el aislamiento preventivo obligatorio de 21 días establecido para contactos estrechos, sin presentar síntomas durante ese período.

Sin embargo, días después de finalizar la vigilancia epidemiológica, comenzó con un cuadro que inicialmente fue interpretado como una posible infección urinaria. Con el correr de las horas, el cuadro clínico evolucionó e incorporó fiebre, dolores musculares intensos (mialgias) y tos , lo que motivó la activación de los protocolos sanitarios correspondientes.

Tras la realización de los estudios de laboratorio, el diagnóstico fue confirmado como positivo para hantavirus . Desde el centro de salud indicaron que la internación en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) responde a una medida de precaución clínica , con monitoreo constante de la evolución de la paciente.

De acuerdo con el parte médico, la mujer se encuentra en estado general estable , aunque bajo observación permanente debido a la posible evolución del cuadro, que en este tipo de infecciones puede ser rápida.

hantavirus El caso vuelve a poner en agenda la vigilancia sanitaria en la región andina, donde ya se habían registrado antecedentes de circulación del virus. Segurilatam

Paralelamente, el Área de Epidemiología del hospital y las autoridades sanitarias provinciales pusieron en marcha el protocolo de control de foco. Esto incluye el seguimiento de contactos estrechos, la evaluación de posibles cadenas de transmisión y la revisión de los movimientos recientes de la paciente.

El caso vuelve a poner en agenda la vigilancia sanitaria en la región andina, donde ya se habían registrado antecedentes de circulación del virus. Las autoridades reiteraron la importancia de la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente en zonas rurales o con presencia de roedores.

El monitoreo continuará en los próximos días y se esperan nuevos partes oficiales sobre la evolución clínica de la paciente.