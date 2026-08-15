Un avión de la NASA reveló cómo los incendios forestales pueden generar tormentas

El avión se llama ER-2 y alberga un laboratorio científico equipado con instrumentos de investigación. Comenzó una misión en julio, con el fin de estudiar las tormentas generadas por fenómenos meteorológicos.

El avión, al que la NASA llama ER-2, alberga un laboratorio científico equipado con instrumentos de investigación.

La NASA reveló que existe una relación directa entre los incendios forestales y la generación de tormentas , de acuerdo al uso de una aeronave bautizada "Dragon Lady" . Se trata de una versión modificada del avión espía U-2, creado durante la Guerra Fría , para estudiar el fenómeno meteorológico, que representa uno de los menos comprendidos en la Tierra.

El avión, al que la NASA llama ER-2, alberga un laboratorio científico equipado con instrumentos de investigación en lugar de defensas militares y cuenta con un cableado diferente. La nueva misión de la aeronave es estudiar las tormentas generadas por fenómenos meteorológicos.

Las nubes de fuego, conocidas científicamente como tormentas pirocumulonimbus , son tormentas eléctricas gigantescas producidas por el calor de los incendios forestales. Estas tormentas pueden incluir rayos, fuertes vientos y, en algunos casos, tornados de fuego.

“Es algo así como una chimenea en la que el humo del incendio es impulsado hacia arriba dentro de la tormenta eléctrica, se acelera a través de esa columna vertical y luego es liberado”, sostuvo el meteorólogo David Peterson , del Laboratorio de Investigación Naval, a la CNN.

Peterson es el investigador principal de INSPYRE, sigla en inglés del Experimento de Humo Inyectado y Pirocumulonimbus de la NASA , una misión que estudiará el comportamiento errático de estas tormentas.

Las nubes de fuego son tormentas eléctricas gigantescas producidas por el calor de los incendios forestales. NA

“La columna de humo generada es básicamente una burbuja cálida que desencadena la tormenta eléctrica, así que es como cualquier otra nube de tormenta eléctrica muy alta y severa, pero ahora la has llenado de humo. En ese momento, el incendio prácticamente se está alimentando a sí mismo”, explicó.

La misión despegó en julio y ya sobrevoló incendios forestales activos en el norte de Oregon y el oeste de Canadá. “Con la misión INSPYRE de la NASA, buscamos entender, ante todo, qué condiciones producen estas tormentas”, agregó Peterson.

La NASA captó una nueva imagen del espacio exterior que dejó sin respuestas a los astrónomos

El telescopio espacial James Webb captó una nueva imagen de la Nebulosa del León, NGC 2392, y reveló con mayor detalle las estructuras de gas y polvo que rodean a una estrella que atraviesa la etapa final de su vida. La fotografía permite observar cómo la radiación de la enana blanca central destruye parte del polvo, mientras otros filamentos y concentraciones de material logran resistir. Y, en este caso, adoptan una forma similar al rostro de un león.

Según la NASA, la nebulosa continúa expandiéndose y terminará por dispersarse en aproximadamente 10.000 años. La NGC 2392 es una nebulosa planetaria, una estructura formada a partir del material que una estrella expulsó al acercarse al final de su vida. A diferencia de las que pueden terminar su evolución con una explosión de supernova, estas pierde progresivamente sus capas exteriores antes de dejar expuesto su núcleo.