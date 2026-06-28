Ola de calor histórica en Europa: la OMS reportó más de 1300 muertes por las temperaturas extremas + Agregar ámbito en









La organización alertó que el continente atraviesa una de las peores olas de calor de los últimos años. Francia concentra la mayor cantidad de víctimas y advirtió que estos fenómenos serán cada vez más frecuentes por el cambio climático.

Las temperaturas superaron los 40 grados, marcando récords históricos en varios países europeos. F24

La ola de calor que afecta a gran parte de Europa ya provocó más de 1300 muertes relacionadas con las temperaturas extremas, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Francia es el país más afectado, mientras varios estados registraron récords históricos de calor.

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Las temperaturas superaron los 40 grados en numerosos países y marcaron máximos históricos en Alemania, República Checa, Polonia y otras naciones del continente. Al mismo tiempo, los sistemas sanitarios permanecen bajo fuerte presión debido al incremento de las consultas y emergencias vinculadas al calor extremo.

Según los datos difundidos por las autoridades francesas, el 85% de las víctimas tenía más de 65 años, mientras que las regiones bajo alerta roja concentraron la mayor cantidad de fallecimientos. Además, hospitales y servicios de emergencia registraron un importante aumento de la demanda de atención médica durante los días más críticos de la ola de calor.

La OMS alertó que Europa es el continente que más rápido se calienta El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró a través de la red social X que "150 millones de personas están viviendo bajo calor extremo", mientras que "cientos han muerto, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están al límite".

Además, precisó que "se han registrado más de 1.300 muertes excesivas desde el 21 de junio relacionadas con altas temperaturas en Europa", una cifra que profundizó la preocupación de las autoridades sanitarias por el impacto del fenómeno.

La ola de calor también provocó incendios forestales, interrupciones en el transporte ferroviario, problemas en el suministro eléctrico y afectaciones en distintas centrales energéticas. En varias ciudades europeas, las autoridades suspendieron actividades masivas y reforzaron las recomendaciones para evitar la exposición prolongada al sol. Por último, la OMS advirtió que Europa continúa siendo el continente que más rápido se calienta a nivel global y sostuvo que este tipo de episodios extremos serán cada vez más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático, por lo que reclamó reforzar las medidas de prevención y adaptación.

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