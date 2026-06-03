Alerta por hantavirus: detectaron dos nuevos casos y ya suman 47 en lo que va de 2026

Los nuevos contagios fueron detectados en Salta y Arrecifes. Fueron reportados en el último informe del Boletín Epidemiológico Nacional.

Las autoridades sanitarias confirmaron dos nuevos casos de hantavirus en la Argentina durante la semana epidemiológica 20. Los contagios fueron detectados en la provincia de Salta y en la localidad bonaerense de Arrecifes , mientras que el total de casos registrados en lo que va de 2026 ascendió a 47 .

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La información surgió del último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) , que además advirtió sobre la persistencia de la circulación de la enfermedad en distintas regiones del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el acumulado correspondiente a la temporada 2025-2026, comprendida entre la semana epidemiológica 27 de 2025 y la semana 20 de 2026, alcanzó los 107 casos confirmados .

La mayor cantidad de diagnósticos se concentró en la provincia de Buenos Aires , con 44 casos , seguida por Salta , con 31 . Más atrás aparecieron Santa Fe y Jujuy , con 7 casos cada una, mientras que Río Negro registró 6 y Entre Ríos y Chubut contabilizaron 5 contagios cada una.

Ya son 47 los casos de hantavirus en el año.

Los datos reflejaron una distribución geográfica amplia, aunque con focos claramente definidos en determinadas regiones del país.

El Centro y el NOA concentran la mayor circulación

El informe indicó que la región Centro acumuló el 52% de los casos registrados, con un total de 56 contagios, impulsados principalmente por los diagnósticos detectados en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la mayor tasa de incidencia se observó en el Noroeste Argentino (NOA), donde se registraron 0,63 casos cada 100.000 habitantes.

Dentro de esa región, Salta concentró el 81% de los casos, consolidándose como una de las jurisdicciones más afectadas por la enfermedad durante la actual temporada epidemiológica.

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto con secreciones, orina o materia fecal de roedores silvestres infectados.

Las personas suelen contagiarse al inhalar partículas contaminadas que permanecen suspendidas en el aire, especialmente en ambientes cerrados, poco ventilados o donde existió presencia de estos animales.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan extremar los cuidados al ingresar a galpones, depósitos, viviendas deshabitadas o espacios rurales que hayan permanecido cerrados durante largos períodos.

Cuáles son los síntomas

Los primeros signos de la enfermedad suelen confundirse con otras infecciones virales, ya que incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio intenso y dolor de cabeza.

No obstante, las autoridades sanitarias advirtieron que algunos pacientes pueden evolucionar rápidamente hacia cuadros respiratorios graves, con compromiso pulmonar severo que requiere internación inmediata.

Debido a esa característica, el diagnóstico temprano resulta fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento y seguimiento médico.

Recomendaciones para prevenir contagios

Ante el incremento de casos, los organismos de salud reiteraron la importancia de adoptar medidas preventivas, especialmente en zonas consideradas de riesgo.

hantavirus Los casos alarman a las autoridades sanitarias. Getty

Entre las recomendaciones principales figuran ventilar adecuadamente los ambientes cerrados antes de ingresar, evitar el contacto con excrementos de roedores, mantener limpios los espacios donde puedan refugiarse estos animales y almacenar alimentos en recipientes seguros.

Además, las autoridades insistieron en que cualquier persona que presente síntomas compatibles y haya estado expuesta a ambientes de riesgo debe realizar una consulta médica de manera inmediata.

Vigilancia epidemiológica permanente

El seguimiento de los casos continúa a través de los sistemas de vigilancia sanitaria nacionales y provinciales, que monitorean la evolución de la enfermedad y su distribución territorial.

Los nuevos contagios detectados en Salta y Arrecifes volvieron a encender las alertas sobre una patología que, aunque presenta una incidencia relativamente baja, puede generar complicaciones severas y potencialmente fatales si no es detectada a tiempo.

Por ese motivo, los especialistas remarcaron la necesidad de sostener las medidas de prevención y reforzar la vigilancia en las zonas donde históricamente se registró circulación del virus.