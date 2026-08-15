Europa bajo fuego: un incendio récord en Bélgica se suma a los focos que afectan al continente

Las llamas ya arrasaron unas 2.000 hectáreas en una reserva natural belga. España, Francia, Grecia, Croacia, Serbia y Reino Unido también mantienen operativos de emergencia.

Europa continúa atravesada por una serie de incendios forestales favorecidos por las altas temperaturas y la sequía, en medio de la quinta ola de calor del verano boreal. La situación más crítica se registra en Bélgica, donde las llamas ya consumieron unas 2.000 hectáreas y obligaron a desplegar ayuda internacional.

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El fuego afecta a la reserva natural de Altos Fens, en el este del país , cerca de la frontera con Alemania, y se convirtió en el incendio más extenso del que se tenga registro en Bélgica. El antecedente más grave era el de 2011, cuando se quemaron cerca de 1.400 hectáreas.

Ante el avance de las llamas, las autoridades dispusieron evacuaciones preventivas en distintos municipios y pidieron a otros residentes permanecer preparados ante eventuales desplazamientos. La Unión Europea envió tres helicópteros y dos aviones cisterna aportados por República Checa, Suecia y Países Bajos.

En España , uno de los principales focos afecta a Aragón, donde más de 1.000 personas fueron evacuadas de 18 localidades . El incendio ya alcanzó más de 15.000 hectáreas y mantiene desplegados a unos 600 bomberos.

En Andalucía, en tanto, las autoridades informaron una mejora en el incendio de Huelva, que obligó a evacuar a más de 600 personas y mantiene afectada una extensa zona forestal.

La situación también sigue siendo delicada en el sudoeste de Francia, donde un incendio en Las Landas quemó unas 1.580 hectáreas. Cerca de 550 bomberos trabajan en el lugar con apoyo de aviones y helicópteros, mientras el número de evacuados ascendió a alrededor de 650.

España, Francia, Grecia y varios países de los Balcanes mantienen cientos de bomberos desplegados ante el avance del fuego.

Incendios en Grecia, los Balcanes y Reino Unido

Grecia permanece en alerta máxima por el elevado riesgo de propagación. En las últimas 24 horas se registraron más de medio centenar de focos agroforestales, aunque la mayoría pudo ser controlada rápidamente.

En Croacia, los bomberos lograron contener incendios que amenazaban viviendas en la isla de Dugi y en la península de Peljesac. Serbia, por su parte, contabilizaba al menos 25 focos activos, entre ellos uno de 2.500 hectáreas en una reserva natural próxima a Belgrado.

También Reino Unido desplegó militares en Gales para colaborar con los servicios de emergencia. El Gobierno había emitido una alerta por riesgo muy alto de incendios forestales en Inglaterra y Gales, donde varios focos obligaron a realizar evacuaciones y amenazaron zonas residenciales.