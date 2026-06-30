La ONU entrega 10.000 bolsas mortuorias para Venezuela tras los terremotos + Agregar ámbito en









“Es muy triste, y de verdad esperamos que la cifra sea menor que esa, y por eso estamos concentrados ahora en las operaciones de rescate”, enfatizó el máximo representante de la entidad internacional a nivel local, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

La ONU prepara el envío de 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela como medida de asistencia, manteniendo la esperanza de que la cifra final de víctimas por los terremotos sea mucho menor.

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmaron el envío de 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela, aunque aclaró que confían en que el saldo final de fallecidos por los sismos no alcance dicha cantidad.

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“Estamos trabajando codo a codo con el gobierno, y no voy a empezar a especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente. Al menos 2500 estructuras se vieron afectadas, la mayoría de las cuales colapsaron por completo, así que, sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada”, expresó el coordinador de la ONU en el país, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

Durante la rueda de prensa por videoconferencia, el coordinar detalló el avance de la asistencia tras pactarlo con el gobierno local: “Puedo darles un indicador aproximado: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10.000 bolsas para cadáveres”. A lo que también manifestó el pesar del organismo ante la tragedia: “Es muy triste, y de verdad esperamos que la cifra sea menor que esa, y por eso estamos concentrados ahora en las operaciones de rescate”.

Al menos 2500 estructuras se vieron afectadas en Venezuela. Rescatistas internacionales buscan a sobrevivientes tras los sismos en Venezuela El devastador doble sismo registrado el pasado miércoles en el territorio ya se ha cobrado la vida de al menos 1.719 personas, de acuerdo con los últimos balances gubernamentales. Ante la magnitud de la catástrofe, la ONU proyecta un escenario aún más complejo, estimando que la cifra de ciudadanos desaparecidos bajo los escombros ronda las 50.000 personas.

Frente a esta emergencia, el coordinar del organismo ensalzó tanto el civismo y la solidaridad de los habitantes locales como la inmediata reacción de la comunidad internacional. Hasta el momento, un frente solidario compuesto por 27 naciones enviaron más de 40 brigadas de salvamento a las zonas afectadas, lo que se traduce en un contingente de más de 2.000 especialistas y unos 160 perros adiestrados trabajando activamente en el terreno.

Esta masiva movilización de recursos ya está dando resultados en las áreas colapsadas. El pasado domingo, gracias al esfuerzo coordinado de los grupos internacionales de rescate, se logró localizar y extraer con vida a siete personas que permanecían atrapadas de entre las estructuras colapsadas.

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