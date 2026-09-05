La ONU votó a favor de un nuevo mapa mundial que refleje el tamaño real de África

Se trata de la resolución "Corregir el mapa", patrocinada por Togo y respaldada por miembros de la Unión Africana (UA). Fue aprobada con el apoyo de 164 naciones y solo con oposición de EEUU.

En febrero, los 54 estados miembros de la UA lo adoptaron y afirmaron que "representa con mayor precisión el tamaño de todos los continentes, en particular el de África".

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) votó a favor de sustituir el mapamundi tradicional por uno que refleje con mayor precisión la extensión de África . Se trata de pasar del clásico Mercator, diseñado en el siglo XVI, a uno impulsado bajo el nombre de Tierra Igual, adoptado ya este año por más de 50 estados del continente y defendido por representar" con más precisión" el tamaño del mundo.

Se trata de la resolución "Corregir el mapa", patrocinada por Togo y respaldada por los miembros de la Unión Africana (UA). Fue aprobada con el apoyo de 164 naciones, entre ellas Francia y el Reino Unido . EEUU fue el único país que votó en contra, mientras que hubo seis abstenciones.

La votación de la ONU no es vinculante, pero supondrá cambios en los mapas utilizados por las instituciones de todo el mundo. El diseño actual, el Mercator , es de uso común desde el siglo XVI y fue objeto de críticas porque muestra a África con un tamaño similar al de Groenlandia, a pesar de ser en realidad 14 veces más grande .

Los críticos afirman que esto conlleva a que se minimicen las necesidades y el potencial de desarrollo de los países cercanos al ecuador. El Mercator fue diseñado en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator para ayudar a los exploradores europeos a navegar por todo el mundo.

La distorsión de su mapa se debe a que es imposible representar con precisión la superficie de un globo terráqueo en un gráfico bidimensional. El Mercator tiene en cuenta la curvatura de la Tierra haciendo que los países cercanos al ecuador parezcan más pequeños, mientras que los países más cercanos a los polos aparecen más grandes.

HISTORIC MOMENT: THE WORLD HAS CHOSEN TO CORRECT THE MAP

Today, the United Nations has taken a historic step with the adoption of the “Correct the Map” Resolution.

This decision is about much more than cartography. It is about justice, dignity, equality and the way we represent… pic.twitter.com/4fqF4wAj5n — Robert Dussey (@rdussey) September 4, 2026

Para abordar este problema, un equipo de cartógrafos creó en 2018 un mapa de áreas iguales al que denominaron proyección Tierra Igual. En febrero, los 54 estados miembros de la UA lo adoptaron y afirmaron que "representa con mayor precisión el tamaño de todos los continentes, en particular el de África".

El grupo de campaña en línea #CorrectTheMap dijo: "Se podría meter a EEUU, China, India, Japón, México y gran parte de Europa dentro de África y aún sobraría territorio". Antes de la votación del viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, declaró a Reuters: "Un mundo justo comienza con un mapa justo".

En su cuenta de X, amplió su postura al afirmar: "Esta decisión va mucho más allá de la cartografía. Se trata de justicia, dignidad, igualdad y la forma en que representamos nuestro mundo (...) Esta es una victoria para África, pero sobre todo para todos los que creen en un mundo más justo, más equilibrado y más representado con precisión".

Un equipo de cartógrafos creó en 2018 un mapa de áreas iguales al que denominaron proyección Tierra Igual. BBC

La ONU alertó sobre la duración de El Niño: llegará hasta febrero de 2027 y será muy fuerte

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la ONU, advirtió este jueves que el fenómeno de El Niño se intensificará durante los próximos meses y alcanzará una magnitud muy fuerte. Sus efectos podrían extenderse hasta febrero de 2027, con repercusiones climáticas durante buena parte de ese año.

El organismo señaló que existe una probabilidad “extraordinariamente alta, cercana al 100%” de esa duración del fenómeno. “El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse ser muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura" afirmó la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La entidad también sostuvo que algunos de los riesgos asociados podrían ser inundaciones, sequías y calor extremo. “La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se encuentra en aguas desconocidas, y esas aguas se están calentando. Las temperaturas de la superficie del mar están aumentando, siguen subiendo y el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo”, alertó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.