Lula da Silva pidió investigar "sin blindajes" el escándalo que sacude al Supremo Tribunal Federal + Agregar ámbito en









El presidente brasileño reclamó una investigación sobre las sospechas que involucran a dos jueces del Supremo Tribunal Federal por sus vínculos con el dueño del Banco Master.

Archivo. A un mes de la elección, Lula busca despegarse del escándalo que sacude a de Moraes.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó una investigación a fondo sobre las sospechas que involucran a dos magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) en el marco del caso Banco Master, un escándalo que profundizó la tensión dentro de la Corte y repercutió en el clima político del país: "Todas las sospechas deben ser investigadas con rigor, sin blindaje de nadie, duela a quien le duela".

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El mandatario evitó mencionar por sus nombres a Alexandre de Moraes y André Mendonça, los dos jueces enfrentados a raíz del caso que involucra a Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, quien se encuentra preso por una estafa millonaria. En este escenario, el presidente brasileño sostuvo que la crisis que atraviesa el máximo tribunal brasileño excede el caso puntual y planteó la necesidad de cambios en las instituciones: "Está claro que nuestros sistemas político y judicial necesitan reformas profundas".

En ese contexto, el presidente brasileño señaló que el titular del Supremo, Edson Fachin, debe encabezar una investigación para recuperar la confianza en las actuaciones judiciales y garantizar la transparencia del proceso. Según planteó Lula, el mencionado magistrado deberá liderar las pesquisas para restablecer "la integridad y la confianza en las investigaciones".

Cómo comenzó el conflicto en la Corte La disputa entre los magistrados se profundizó esta semana, en un momento de particular tensión política en Brasil, a un mes de las elecciones en las que Lula buscará su reelección frente al candidato conservador Flávio Bolsonaro.

El escándalo en Brasil sacude a la Corte a tan solo un mes de las elecciones. El origen del escándalo se remonta al lunes, cuando fue levantado el secreto del sumario de la causa Banco Master. La decisión permitió conocer relaciones entre Vorcaro y Moraes, considerado un magistrado cercano a Lula. El levantamiento del secreto había sido ordenado por Mendonça, también integrante del Supremo y encargado de instruir el expediente.

El caso tomó una nueva dimensión días después, con la difusión de informaciones sobre una reunión entre Mendonça y Vorcaro, además de audios que indicarían una relación entre el financista y el magistrado. Las revelaciones incrementaron la presión sobre Mendonça y derivaron en un pedido para que también sea investigado. Así, las sospechas alcanzaron a los dos jueces del Supremo involucrados en la disputa por el caso Master, mientras Lula reclamó que las investigaciones avancen sin excepciones y con el objetivo de recuperar la confianza en el sistema judicial.