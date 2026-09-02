La ONU advierte que el calentamiento global podría superar los 1,5°C

Casi 200 países fijaron en 2015 ese umbral como meta climática en el Acuerdo de París, pero las proyecciones apuntan a que podría alcanzarse en los próximos años. El desafío será reducir la magnitud y duración de ese exceso.

El calentamiento global podría ir más allá de los 1,5°C, de acuerdo a la ONU.

La Organización de lasNaciones Unidas (ONU) presentó un informe que analiza cómo reducir los daños que podría provocar un aumento de la temperatura global por encima de 1,5 °C . El documento plantea por primera vez cómo actuar ante ese escenario y sostiene que el objetivo climático ya no podrá evitarse. La propuesta, sin embargo, generó críticas entre organizaciones ambientalistas.

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El límite de 1,5 °C fue establecido como una de las principales metas del Acuerdo de París, firmado en 2015 por cerca de 200 países. La comunidad científica considera que superar ese nivel respecto de la era preindustrial aumentaría los riesgos asociados al cambio climático . Sin embargo, las previsiones indican que ese escenario podría llegar en los próximos años.

Por eso, el debate comienza a centrarse en cómo reducir tanto el nivel como el tiempo durante el cual las temperaturas permanezcan por encima de ese umbral. El informe del Pnuma lo resume de forma directa: "el desafío ya no es evitar la superación, sino gestionarla" .

Richard Betts, profesor de la Universidad de Exeter y uno de los autores del estudio, describió este cambio de perspectiva como "una vuelta a la realidad". "Debemos vivir con este mundo más cálido, pero aún queda mucho por hacer para limitar el calentamiento", afirmó durante una conferencia de prensa.

Según Betts, el reporte busca plantear respuestas concretas y no solamente confirmar que el límite será rebasado. Debra Roberts, otra de las autoras, consideró necesario que los gobiernos "se den cuenta que las reglas del juego están cambiando".

"Ahora debemos replantearnos nuestra gobernanza climática para hacer frente a una trayectoria de superación. Ninguno de nuestros planes está preparado para eso", advirtió la climatóloga sudafricana.

El enfoque generó preocupación entre grupos ambientalistas que consideran que hablar de un escenario por encima de 1,5 °C podría debilitar los esfuerzos para evitarlo. "Es un momento desgarrador, pero este rebasamiento no es motivo para bajar los brazos y renunciar al objetivo de 1,5 °C", dijo Jasper Inventor, de Greenpeace Internacional.

Bill Hare, director de Climate Analytics, fue más crítico y señaló que el informe podía convertirse en "un llamado a la apatía" en lugar de impulsar nuevas acciones.

Expertos alertan por los efectos del calentamiento global.

El cambio climático eleva los riesgos para el planeta

El planeta ya se calentó cerca de 1,4 °C desde 1850-1900. Los últimos tres años fueron los más cálidos registrados y las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando. Superar los 1,5 °C podría intensificar fenómenos extremos y aumentar el riesgo de cambios irreversibles, como el retroceso de los casquetes polares y la pérdida de arrecifes de coral.

"No habrá un desenlace favorable si nos mantenemos por encima de 1,5 °C", afirmó Inger Andersen, directora ejecutiva del Pnuma. El organismo considera que será necesario combinar fuertes reducciones de emisiones con técnicas para retirar dióxido de carbono de la atmósfera.

Esta última propuesta también fue cuestionada por organizaciones ambientales. "La única forma de minimizar el daño es reducir las emisiones desde ya y no retrasar la acción con soluciones tecnológicas especulativas", sostuvo Lili Fuhr, del CIEL.