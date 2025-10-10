La oposición de EEUU presentó un proyecto para frenar el auxilio al gobierno de Javier Milei

La senadora demócrata Elizabeth Warren presentó un proyecto de ley para bloquear el swap de u$s20.000 millones anunciado por el Tesoro estadounidense al gobierno de Javier Milei. “Tenemos una ley para detener este rescate y poner a Estados Unidos primero”, afirmó.

El proyecto, denominado No Argentina Bailout Act (Ley contra el rescate financiero a la Argentina), fue presentado formalmente el jueves por la noche.

El plan de auxilio financiero de EEUU al gobierno de Javier Milei suma resistencias dentro de EEUU . La senadora demócrata Elizabeth Warren anunció la presentación de un proyecto de ley para frenar el swap de u$s20.000 millones y quitarle al presidente Donald Trump la facultad de “brindar apoyo de manera unilateral”.

“Donald Trump cerró nuestro gobierno. Pero está abierto a desembolsar u$s20.000 millones para su aliado político en la Argentina. Tenemos un nuevo proyecto de ley para detener este rescate y poner a ‘Estados Unidos primero’”, escribió la legisladora en su publicación. compartió un video en su cuenta de X donde anunció

Warren publicó un video en su cuenta de X en el que sostuvo: “Trump quiere enviar u$s20.000 millones de tus impuestos para rescatar a su amigo político en la Argentina antes de las elecciones” . También cuestionó los vínculos entre el Tesoro estadounidense y los inversores, a los que deslizó Scott Bessent intenta rescatar: “Ah, y el rico hedge fund que recientemente invirtió en la Argentina, que según se informa incluye al amigo íntimo del secretario del Tesoro, obtendrá una ganancia inesperada”.

El proyecto, denominado No Argentina Bailout Act (Ley contra el rescate financiero a la Argentina), fue presentado formalmente el jueves por la noche. Lleva la firma de Warren junto a la de los senadores Tim Kaine (Virginia), Chris Van Hollen (Maryland), Cory Booker (Nueva Jersey), Tina Smith (Minnesota), Rubén Gallego (Arizona), Bernie Sanders (Vermont) y Peter Welch (Vermont).

La iniciativa busca prohibir el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE), herramienta del Departamento del Tesoro utilizada para rescatar mercados financieros e inversores globales, que en este caso fue aplicada por Bessent para asistir al gobierno de Milei.

Según el texto, de aprobarse la norma “se eliminaría la facultad de la administración Trump para brindar apoyo financiero unilateral a la Argentina durante el mandato del presidente argentino Javier Milei”, y “prohibiría al secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizar el FSE para brindar asistencia financiera directa o indirecta a Argentina, incluyendo el uso de líneas de swap de divisas, compras de divisas o deuda soberana, o préstamos directos”.

Tras el anuncio del swap, Bessent había señalado: “No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina”. Por su parte, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, agradeció “el apoyo inquebrantable” de Estados Unidos.