La guerra con Irán: el impacto económico para EEUU ya asciende a u$s29.000 millones + Seguir en









El costo de la guerra con Irán para Estados Unidos y el Pentágono ascendería a u$s29.000 millones, según nuevas estimaciones.

EE.UU. ya gastó 29.000 millones de u$s en la guerra con Irán. eleconomista.es

El responsable de Finanzas del Pentágono, Jules Hurst III, dio a conocer las cifras actualizadas del conflicto: el costo de la guerra con Irán para Estados Unidos y el Pentágono ascendería a u$s29.000 millones, según nuevas estimaciones.

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"El Estado Mayor Conjunto y el equipo de contabilidad revisan constantemente esta estimación, y ahora creemos que está más cerca de los 29.000 millones", explicó Hurst, quien atribuyó el incremento a nuevos costos de reparación y reemplazo de equipamiento militar.

El costo de la guerra para Estados Unidos La nueva estimación representa un aumento de casi el 16% respecto de los cerca de u$s25.000 millones calculados a fines de abril.

El Pentágono ya había señalado anteriormente que solo los primeros seis días de operaciones militares costaron más de u$s11.000 millones.

Aunque el conflicto actual todavía se encuentra lejos de las cifras astronómicas de Irak o Afganistán —que superó los u$s2,3 billones tras dos décadas de guerra—, legisladores de ambos partidos comenzaron a expresar preocupación por el impacto económico del enfrentamiento y manifestaron cuestionamientos políticos y presupuestarios sobre el conflicto con Teherán.

Analistas militares advierten además que los costos podrían aumentar rápidamente si el conflicto se prolonga, especialmente debido al despliegue permanente de portaaviones, sistemas antimisiles y operaciones navales en el Estrecho de Ormuz. El aumento del gasto militar coincide además con una fuerte presión sobre la economía estadounidense, afectada por la suba del petróleo y el reciente repunte inflacionario derivado de la crisis en Medio Oriente.