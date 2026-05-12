Donald Trump anunció conversaciones con Cuba y aseguró que la isla pide ayuda

El republicano instó a asistir a la isla, luego de la serie de sanciones que vive por parte de Washington. En esa línea, su administración apunta "al régimen comunista que la gobierna".

Desde enero, Washington bloqueó el suministro de petróleo a la isla, medida que agravó los ya crónicos apagones.

El presidente de EEUU, Donald Trump , anunció este martes conversaciones con Cuba , mientras la isla sufre desde hace meses el bloqueo de combustible impuesto por Washington tras la captura del aliado de La Habana, el expresidente Nicolás Maduro. En esa línea, expresó que la isla "pide ayuda" debido a las "amenazas del régimen comunista" que la gobierna.

“Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fracasado que solo va en una dirección: ¡Hacia abajo! Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar! Mientras tanto, ¡me voy a China!“, manifestó en su breve mensaje.

Los dichos del mandatario norteamericano llegan luego de que su país sancionara el pasado jueves al conglomerado militar cubano GAESA , a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa mixta con participación canadiense, en el marco de una ofensiva económica destinada a cortar los ingresos del régimen que gobierna la isla.

El anuncio, realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio , coincidió con la retirada de la canadiense Sherritt International de sus operaciones conjuntas en Cuba, un movimiento interpretado por los analistas como una señal de que las presiones de Washington sobre los socios extranjeros de La Habana empiezan a surtir efecto.

En un mensaje en sus redes sociales, Rubio aseguró: “Las sanciones impuestas hoy demuestran que la administración Trump no permanecerá impasible mientras el régimen comunista cubano amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio. Continuaremos tomando medidas hasta que el régimen implemente todas las reformas políticas y económicas necesarias”.

Miguel Diaz-Canel Cuba "Continuaremos tomando medidas hasta que el régimen implemente todas las reformas políticas y económicas necesarias”, apuntó Washington. Emol

Las nuevas medidas se aplican bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que extendió el alcance de las sanciones estadounidenses hasta entidades extranjeras vinculadas a sectores estratégicos de la isla como energía, defensa, seguridad y finanzas.

Rubio acompañó el anuncio al señalar que el objetivo era “privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”. Desde enero, Washington bloqueó el suministro de petróleo a la isla, medida que agravó los ya crónicos apagones que en numerosas provincias superaban las 15 y 20 horas diarias.

Cuba desafió a Donald Trump: "Ningún agresor encontrará rendición" ante la amenaza de tomar la isla "casi de inmediato"

El gobierno de Cuba esgrimió este sábado la legalidad internacional y sus apoyos internos y externos como respuesta a la última amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "tomar" la isla "casi de inmediato". Trump aseguró este viernes que tomará el control de Cuba casi de inmediato, pero agregó que primero terminará con el trabajo en Irán y desplazará de vuelta al mar Caribe al portaaviones USS Abraham Lincoln.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció en redes sociales que el mandatario estadounidense eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes, y convocó a la comunidad internacional a determinar, junto al pueblo de Estados Unidos, si se permitirá un acto criminal tan drástico.

El mandatario cubano agregó que nadie honesto puede aceptar la excusa de que Cuba sea una amenaza para Estados Unidos, y calificó las medidas anunciadas por Washington como evidencia de su pobreza moral y de un desprecio a la sensibilidad y el sentido común tanto de los estadounidenses como de toda la comunidad internacional.