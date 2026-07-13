Alexander Sorloth recibió amenazas severas e insultos tras la eliminación de Noruega + Agregar ámbito en









El delantero del Atlético de Madrid fue blanco de una ola de mensajes de odio luego de una jugada clave frente a Inglaterra. Su entrenador repudió los ataques y pidió a los futbolistas mantenerse alejados de las redes sociales.

El atacante explicó que intentó asistir a Haaland, pero que el pase estaba bloqueado por la defensa inglesa.

El delantero noruego Alexander Sorloth quedó en el centro de una fuerte polémica luego de la eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial frente a Inglaterra. Tras la derrota, el atacante recibió una avalancha de insultos y amenazas en redes sociales, entre ellas mensajes que incluso lo instaban a quitarse la vida.

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Las agresiones comenzaron después de una jugada que marcó el desarrollo del partido. Con Noruega arriba 1-0, Sorloth encabezó un contraataque de dos contra uno, pero decidió rematar al arco en lugar de asistir a Erling Haaland, que llegaba sin marca. El tiro fue bloqueado y, minutos más tarde, Inglaterra encontró el empate para terminar imponiéndose 2-1 en el tiempo suplementario.

La pareja del futbolista, Lena Selnes, publicó en su cuenta de Instagram distintas capturas de pantalla con los mensajes que recibió el delantero, donde se observaban comentarios cargados de violencia y amenazas.

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, repudió lo ocurrido y calificó la situación como "trágica" durante una conferencia de prensa brindada en Miami.

"Es trágico. Este es el mundo en el que vivimos. Les digo a los chicos que se mantengan alejados de las redes sociales, sobre todo en días como este. No hay nada más que decir al respecto, salvo que carece por completo de sentido en todos los niveles posibles", expresó el entrenador.

Sorloth explicó por qué no asistió a Haaland El delantero de 30 años, actualmente en el Atlético de Madrid, también dio su versión sobre la acción que desató las críticas y aseguró que su intención inicial era habilitar a Haaland. "Lo único que quería hacer en esa situación era pasarle el balón a Erling. Pero me pareció que no había espacio para el pase, porque John Stones había cerrado la línea, así que opté por disparar", explicó Sorloth tras el encuentro.