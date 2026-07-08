Mundial de gigantes: cuáles son las selecciones más altas de los cuartos de final y el llamativo contraste con Argentina + Agregar ámbito en









Según las estadísticas, el plantel argentino es el más bajo de lo que queda del certamen, con un promedio por debajo de 1,80 cm. Mientras que los noruegos son los más altos, superándolos por más de 6 centímetros de media.

La Selección argentina es la más baja del ranking, mientras que la de Noruega lo lidera en este Mundial 2026.

La Selección argentina va en busca del bicampeonato, pero antes tendrá que enfrentarse ante Suiza, el sábado a las 22 horas, por los cuartos de final del Mundial 2026. El dato curioso en esta instancia es que el cuadro Albiceleste tiene el promedio más bajo de los equipos que quedan en pie, con 1,79 metros, mientras que el conjunto helvético tiene una media de 1,85m.

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El equipo más alto de los que se encuentran entre los ocho mejores de este certamen mundialista es Noruega, con un promedio de 1,86 metros. Entre sus jugadores con mayor estatura, los Vikingos tienen a Kristoffer Ajer (198 cm), Alexander Sorloth (196 cm) y Erling Haaland (195 cm) en el podio de los más largos del plantel.

Noruega y los jugadores más altos del Mundial 2026 @anpic4k El equipo dirigido por Lionel Scaloni sólo tiene tres jugadores titulares que superan los 1,80 metros: el arquero Emiliano Martínez (195 cm), el defensor Cristian Romero (184 cm) y el mediocampista Leandro Paredes (182 cm) son los más altos de la campeona del mundo.

Aun así, el conjunto Albiceleste no ha sufrido tanto por arriba y solo le metieron un gol por vía aérea, mientras que metió dos goles de cabeza de la mano del Cuti. Entre los más bajos de la Selección se destacan: Julián Álvarez (1,70m), Lionel Messi (1,70m) y Thiago Almada (1,71m)

Suiza y su fuerte aéreo en este Mundial 2026. @anpic4k La estadística negativa para Argentina es que los suizos se destacan por tener un gran juego aéreo, aprovechando la ventaja de altura. En lo que va de la cita mundialista ya convirtieron cinco goles de cabeza, mientras que no recibieron ninguno en contra por esta vía.

Entre sus jugadores más altos se destacan el arquero Gregor Kobel (196 cm), el defensor suplente Auréle Amenda (194) y el delantero suplente, que suele ingresar, Cedric Itten (190 cm), por lo que habrá que prestarle atención a esta variante ofensiva. La altura promedio de todos los equipos de cuartos de final La selección Noruega es la más alta, seguida por Bélgica, con una media de 185.6 centímetros, y Suiza cierra el podio con un promedio de 185.2 cm, según un analisis realizado por Daniel Schteingart, Director de Desarrollo Productivo y Curador de Argendata en Fundar. Entre las más bajas, Argentina lidera el top, seguida de atrás por España, con una media de 181.2 centímetros, y Marruecos cierra el podio con un índice de 182.2 cm. Noruega - 186 cm Bélgica - 185.6 cm Suiza - 185.2 cm Inglaterra - 184.7 cm Francia - 184.4 cm Marruecos - 182.2 cm España - 181.2 cm Argentina - 179.6 cm