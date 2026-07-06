Mundial 2026: Vinícius aclaró por qué no pateó el penal clave ante Noruega en la eliminación de Brasil + Agregar ámbito en









El delantero del Real Madrid explicó en zona mixta la decisión que marcó el rumbo del partido y dejó afuera a la Verdeamarela en octavos del Mundial 2026.

Vinícius Júnior explicó en zona mixta la decisión del penal fallado ante Noruega.

La Selección de brasil quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer 2-1 ante Noruega, y uno de los focos inmediatos tras el partido fue la explicación de Vinícius Júnior sobre la jugada que pudo cambiar la historia: el penal fallado en el primer tiempo. El delantero fue el primero en hablar en zona mixta y detalló cómo se tomó la decisión dentro del equipo.

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En el New York New Jersey Stadium, el atacante del Real Madrid respondió a las dudas sobre por qué no ejecutó el remate desde los doce pasos. “El penal se decide antes del partido”, explicó, dejando en claro que la elección fue del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti, quien definió que el encargado debía ser Bruno Guimarães por su rendimiento en los entrenamientos previos. Vinícius, además, fue categórico sobre su disposición: “Nunca huyo de la responsabilidad”.

El disparo de Guimarães fue contenido por el arquero Örjan Nyland al minuto 13, y ese momento terminó condicionando el desarrollo del encuentro. Brasil no logró recomponerse y el golpe anímico se trasladó al resto del partido.

El penal fallado y el impacto en el partido Vinícius reconoció que la jugada inicial cambió el clima del encuentro y afectó la confianza del equipo. “Lamentablemente, Bruno falló. Espero que no manche la carrera de él en la selección”, expresó el delantero, marcando su apoyo al mediocampista pese al error.

Bruno Guimarães fue el encargado del remate que detuvo el arquero Örjan Nyland. Brasil perdió el control del juego con el correr de los minutos y Noruega comenzó a dominar la posesión en el tramo final. La falta de eficacia terminó siendo determinante en un partido donde cada oportunidad desperdiciada tuvo un costo alto.

El análisis del cierre y el peso del Mundial El delantero también explicó el bajón del equipo en la segunda mitad, atribuyéndolo a la tensión propia del torneo. “El nerviosismo de la Copa del Mundo termina afectándonos mucho. Disparas muchas veces y no haces los goles”, señaló Vinícius, en referencia a la falta de contundencia. En ese contexto aparecieron los goles de Erling Haaland, que marcó por duplicado para sentenciar la clasificación noruega. El atacante brasileño incluso reconoció la eficacia del rival: “Haaland tuvo una oportunidad, hizo el gol. No necesita mucho”. Vinícius destacó que el equipo sufrió el impacto emocional del penal fallado. Twitter El futuro de Brasil tras la eliminación Pese a la eliminación, Vinícius dejó un mensaje de continuidad y reconstrucción para la selección brasileña. “Hay que entrenar cuatro años otra vez y hacerlo para merecer estar aquí nuevamente”, afirmó, en relación al próximo ciclo mundialista. El delantero también habló de la renovación del plantel y de su propio compromiso con el equipo nacional. “No voy a renunciar a intentar poner a Brasil en la cima otra vez”, aseguró, marcando el cierre de una noche que dejó al pentacampeón fuera de los cuartos de final y abrió una etapa de replanteos.