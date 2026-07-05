Noruega dio el gran golpe de los octavos de final del Mundial 2026: venció 2-1 a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con el ganador del cruce entre México e Inglaterra. Con un doblete de Erling Haaland —de cabeza a los 79 minutos y con un golazo sobre los 90—, el conjunto escandinavo selló una clasificación histórica y decretó un nuevo fracaso de la Verdeamarela, que no levanta la Copa desde 2002.
Los mejores memes de la derrota de Brasil contra Noruega en el Mundial 2026
Los escandinavos dieron el gran golpe y sacaron en octavos de final a la Verdeamarela, que volvió a sumar un nuevo fracaso mundialista. Las redes sociales no perdonaron.
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El histórico triunfo no solo envió a los escandinavos a la siguiente ronda, sino que despertó una ola de memes, sobre todo de los hinchas argentinos que se regocijaron con la derrota de su clásico rival.
Los mejores memes de la derrota de Brasil contra Noruega
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