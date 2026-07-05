Los mejores memes de la derrota de Brasil contra Noruega en el Mundial 2026

Noruega dio el gran golpe de los octavos de final del Mundial 2026: venció 2-1 a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con el ganador del cruce entre México e Inglaterra. Con un doblete de Erling Haaland —de cabeza a los 79 minutos y con un golazo sobre los 90—, el conjunto escandinavo selló una clasificación histórica y decretó un nuevo fracaso de la Verdeamarela, que no levanta la Copa desde 2002.