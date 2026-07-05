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5 de julio 2026 - 19:48

Los mejores memes de la derrota de Brasil contra Noruega en el Mundial 2026

Los escandinavos dieron el gran golpe y sacaron en octavos de final a la Verdeamarela, que volvió a sumar un nuevo fracaso mundialista. Las redes sociales no perdonaron.

Erling Haaland, el gran protagonista de la victoria de Noruega y de los memes.

Erling Haaland, el gran protagonista de la victoria de Noruega y de los memes.

Noruega dio el gran golpe de los octavos de final del Mundial 2026: venció 2-1 a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con el ganador del cruce entre México e Inglaterra. Con un doblete de Erling Haaland —de cabeza a los 79 minutos y con un golazo sobre los 90—, el conjunto escandinavo selló una clasificación histórica y decretó un nuevo fracaso de la Verdeamarela, que no levanta la Copa desde 2002.

El histórico triunfo no solo envió a los escandinavos a la siguiente ronda, sino que despertó una ola de memes, sobre todo de los hinchas argentinos que se regocijaron con la derrota de su clásico rival.

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Los mejores memes de la derrota de Brasil contra Noruega

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