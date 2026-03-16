La razón de la ausencia de Sean Penn en los premios Oscar: una reunión con Volodimir Zelenski + Seguir en









El actor estadounidense ya visitó Ucrania al comienzo de la guerra, donde grabó un documental sobre la resistencia ucraniana a la invasión rusa centrado en la figura del presidente Zelenski.

El presidente ucraniano publicó una footgrafía del encuentro con el actor estadounidense.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió al actor estadounidense Sean Penn en Kiev, a quien agradeció su apoyo a la causa ucraniana "desde el primer día de la guerra a gran escala". Debido a este encuentro, Penn no estuvo presente en la edición 98.ª de los Oscar, donde obtuvo el premio a mejor actor de reparto por su interpretación en "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson.

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“Sean Penn no pudo estar aquí esta noche… O no quiso”, expresó Kieran Culkin, el encargado de presentar la categoría. “Así que aceptaré este premio en su nombre”.

De todos modos, Penn ha estado ausente en muchas ocasiones en diferentes ceremonias de entrega de premios de cine. La última vez, también en 2026, no acudió a las galas de los Premios Actor (antes, SAG) ni a la de los BAFTA.

En tanto, el presidente ucraniano compartió unas palabras en su red social X junto a una foto. "Sean, gracias a ti, sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania. Has apoyado a Ucrania desde el primer día de la guerra a gran escala. Esto sigue siendo cierto hoy en día. Y sabemos que seguirán apoyando a nuestro país y a nuestra gente", ratificó Zelenski.

Embed Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) March 16, 2026 El apoyo de Sean Penn a la comunidad ucraniana Durante las primeras etapas del conflicto en 2022, Penn visitó Ucrania con el fin de documentar la situación bélica. En aquel encuentro, el intérprete le cedió al presidente Zelenski uno de los Oscar que obtuvo en su trayectoria. En ese momento, el actor poseía dos: uno por "Mystic River" en 2003 y otro por "Milk" en 2008.

Allí, el actor le dijo al mandatario: "Esto es tuyo. Es tan solo una tontería simbólica. Sabiendo que esto está contigo, me siento mejor y me da más fuerza para luchar. Cuando ganes, la puedes traer de vuelta a Malibú". El premio se quedó en Kiev como "símbolo de fe en la victoria" y se pactó que allí se quedara hasta el final del conflicto.