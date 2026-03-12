SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de marzo 2026 - 17:36

Volodímir Zelenski le exigió un "plan B" de financiación a la Unión Europea tras el bloqueo de Hungría

El mandatario ucraniano apuntó contra su par Viktor Orbán, a quien acusó de estar del lado de Vladimir Putin.

Zelenski se mostró muy duro contra Orbán y pidió una alternativa de financiamiento a la UE.

Bajo el marco de la visita de la presidenta del Parlamento alemán, Julia Klöckner, el mandatario brindó una entrevista donde aseguró que su país necesita una alternativa: "No solo nosotros, sino nosotros junto con Europa", expresó, al tiempo que reafirmó que Ucrania defiende los valores de todo el continente cuando se defiende de los ataques perpetrados por Rusia.

Asimismo, remarcó que ese es el motivo por el cual el conflicto no es entre Ucrania y Hungría, sino entre Europa y Hungría. "Si somos socios (…) entonces para todos nosotros eso es un desafío", agregó.

Zelenski se mostró muy crítico contra el presidente de Hungría

Zelenski, apuntó contra el mandatario húngaro Viktor Orbán, a quien acusó de estar “del lado de Vladimir Putin” y de bloquear iniciativas clave para su país.

No envía soldados ni nos ataca con drones o misiles, pero bloquea el dinero, bloquea nuestro deseo de entrar en la Unión Europea y comparte la misma narrativa de Putin”, sostuvo el líder ucraniano.

Zelenski fue más allá y aseguró que Orbán “chantajea” tanto a Ucrania como al resto de la Unión Europea. Según afirmó, el primer ministro húngaro condiciona el desbloqueo de fondos comunitarios a que se restablezca el tránsito de crudo ruso hacia Hungría a través del oleoducto Druzhba, interrumpido desde finales de enero tras los daños provocados por un ataque ruso.

“Si realmente se trata de un chantaje, si Europa no nos dará el dinero a menos que el petróleo ruso vuelva a fluir, entonces sería posible repararlo en ese tiempo”, explicó Zelenski sobre el oleoducto. No obstante, planteó que reparar una parte del sistema podría demandar alrededor de un mes y medio.

“¿Por qué deberíamos repararlo nosotros?”, se preguntó el mandatario ucraniano, al insistir en que fue Rusia quien “dañó ese oleoducto”. En ese sentido, advirtió que reconstruir depósitos e instalaciones podría llevar hasta seis meses y alertó sobre el riesgo de una catástrofe ambiental si vuelve a ser atacado.

Por último, Zelenski volvió a calificar de “asesino” a Putin, afirmó que entre ambos “se odian” y pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que la presión internacional se dirija hacia Rusia y no hacia Ucrania, luego de las reiteradas declaraciones del mandatario sobre la necesidad de avanzar hacia un acuerdo de paz.

