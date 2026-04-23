Vladimir Putin se mostró abierto a un diálogo con Volodimir Zelenski pero pidió que la reunión tenga "objetivos claros"

Desde la vocería del Kremlin sostuvieron que además la reunión debe ser productiva. Por su parte, el lado ucraniano recalcó que "sería riesgoso" espera a que finalice el conflicto con Irán para reanudar los esfuerzos de paz.

El presidente de Rusia , Vladimir Putin , está dispuesto a dialogar con su par de Ucrania , Volodímir Zelenski , siempre y cuando la reunión tenga como objetivo claro, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. A su vez, desde el lado ucraniano señalaron que no pueden esperar a que el actual conflicto entre EEUU e Irán termine mientras el conflicto propio ya lleva cuatro años de duración.

El vocero afirmó que la reunión además debe ser productiva, de acuerdo con un cable de la agencia de noticias Xinhua. Sin embargo, advirtió que Rusia no percibe voluntad política por parte de las autoridades ucranianas para resolver el conflicto. La guerra en Irán desvió la atención de la agresión rusa contra Ucrania, y sería un “gran riesgo” esperar a que finalice el conflicto iraní para que se reanuden los esfuerzos de paz, se lamentó por su lado Zelenski.

Durante una entrevista con CNN, el presidente de Ucrania señaló que, si bien las conversaciones técnicas con EEUU continúan, “no ve oportunidad” de reunirse con los negociadores “antes de que se resuelva la cuestión de Irán”.

A su vez, calificó de desafío que el mismo equipo de negociadores estadounidenses, a saber, el enviado especial de la Casa Blanca , Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner , esté lidiando tanto con Irán como con la guerra de Rusia.

En esa línea, Zelenski aclaró que comprende que EEUU está actualmente centrado en la guerra con Irán pero destacó la importancia de no olvidar a Ucrania, donde las hostilidades continúan. En ese sentido, comentó: “No es una opción decir 'hablaremos de Ucrania más tarde' porque no es un tema para más tarde", comentó. A su vez, subrayó que "ya se encuentra en una tragedia tan grande que debemos encontrar la manera de abordarla simultáneamente”.

Zelenski también afirmó que la guerra provocó la interrupción en el suministro de armamento esencial a Ucrania, especialmente de munición antimisiles, que no llegaba en cantidades suficientes debido a la limitada capacidad de producción en EEUU.

Vladimir Putin viajará a China a mitad de año

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará una visita oficial a China durante la primera mitad de 2026, según confirmó este jueves el canciller ruso, Serguéi Lavrov, tras una gira diplomática por Beijing. El anuncio se produjo al término de una serie de reuniones que el jefe de la diplomacia rusa mantuvo con el mandatario chino, Xi Jinping, y con su par Wang Yi. En ese contexto, Lavrov destacó la solidez del vínculo bilateral y lo definió como “inquebrantable ante cualquier adversidad”.

El funcionario remarcó además que la relación entre Moscú y Pekín “desempeña un papel estabilizador en los asuntos mundiales”, en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones. En esa línea, sostuvo que ambos países son “cada vez más importantes para la mayoría mundial que no desea problemas ni turbulencias”.

Durante su visita, Lavrov también subrayó la necesidad de profundizar la asociación estratégica integral entre Rusia y China, con el objetivo de “elevarla a un nivel superior, avanzar con mayor firmeza y llegar más lejos”. La próxima visita de Putin se enmarca en un proceso de acercamiento sostenido entre ambas potencias, que se intensificó en los últimos años en medio de reconfiguraciones geopolíticas a nivel global.