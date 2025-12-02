La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU recomendó una "prohibición total de viaje" desde varios países

Kristi Noem apuntó contra ciertas naciones a las quie acusó de llenar de "asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios” el territorio estadounidense. Los dichos llegan en medio de una tensa situación migratoria, tras los ataques a dos agentes de la Guardia Nacional a escasas manzanas de la Casa Blanca.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos , Kristi Noem , emitió un duro discurso en materia migratoria a través de su cuenta de X, desde donde afirmó que emitió una recomendación de establecer una “una prohibición total de viaje” a países que - según sus propias palabras - estarían “inundando el país de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”.

El duro mensaje de Noem llegó tras una reunión que mantuvo con el presidente, Donald Trump . La recomendación llega en un contexto de tensión en Estados Unidos en materia migratoria, luego del ataque de un ciudadano afgano en Washington contra dos miembros de la Guardia Nacional. Por el momento, no se conocen detalles de que naciones se verían afectadas ante un hipotético endurecimiento de las medidas por parte de la gestión de Trump.

En su mensaje, Noem apeló a un tono abiertamente confrontativo: “Nuestros padres fundadores construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares en impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses” , afirmó, antes de rematar con un “No les queremos, ni a uno de ellos” .

Su declaración se encuadra en un clima político enrarecido luego del ataque a tiros que terminó con un agente de la Guardia Nacional muerto a pocas cuadras de la Casa Blanca. El hecho, presuntamente cometido por un ciudadano afgano, llevó al director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph B. Edlow , a suspender el viernes todas las decisiones de asilo.

“El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad”, sostuvo. Casi en simultáneo, el Departamento de Estado frenó la emisión de visados para titulares de pasaportes afganos.

El endurecimiento de la política migratoria en EEUU

Trump no tardó en vincular el episodio con la política migratoria de la gestión de Joe Biden, su antecesor demócrata. Sostuvo que el sospechoso llegó al país “traído por la anterior administración”, en referencia a la evacuación de ciudadanos afganos tras la retirada militar de 2021 y el regreso de los talibán al poder, un proceso iniciado tras el acuerdo de paz de 2020.

En paralelo, el propio Trump anunció en Truth Social una medida de fuerte impacto regional: la prohibición total e indefinida del tránsito aéreo sobre Venezuela y zonas cercanas. El cierre, efectivo de inmediato, alcanza tanto a vuelos comerciales como a aeronaves vinculadas a organizaciones criminales, según la comunicación recogida por medios estadounidenses. La administración argumenta que el objetivo es reforzar los controles sobre rutas consideradas de alto riesgo por actividades ilícitas.

Además, días atrás, el titular de la Casa Blanca anunció que suspenderá “permanentemente” la migración hacia Estados Unidos desde “todos los países del tercer mundo” con el objetivo de que el gobierno "se recupere por completo" en su estrategia migratoria. Además, también amenazó con quitar los visados concedidos por la administración de Biden.

“Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Cancelaré todas las millones de admisiones ilegales de (Joe) Biden, incluidas las firmadas por el autopen (máquina que reproduce automáticamente la firma de los presidentes) de Sleepy Joe (el apodo peyorativo que utiliza para el demócrata) y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos“, explicó Trump a través de su cuenta de Truth Social.