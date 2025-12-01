Donald Trump prometió revelar los resultados de sus estudios mientras crecen las dudas sobre su salud + Seguir en









El presidente afirma que publicará su resonancia “perfecta”, niega que fuera cerebral y responde a críticas sobre su estado de salud.

Trump aseguró que su resonancia de octubre arrojó resultados “perfectos”.

El presidente Donald Trump aseguró que difundirá los resultados de la resonancia magnética que le realizaron en octubre y afirmó que desconoce qué parte del cuerpo fue examinada, en medio de señalamientos sobre su estado de salud y dudas instaladas desde hace meses. Sus declaraciones reactivaron el debate público y político.

Durante su regreso a Washington desde Florida, Trump dijo a periodistas que divulgará los resultados del estudio médico: "Si quieren que se publiquen los resultados, lo haré". Sus dichos ocurrieron poco después de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz (quien acompañó a Kamala Harris en la fórmula demócrata de 2024) cuestionara su capacidad mental y asegurara que su salud estaba deteriorada.

donald trump resonancia resultados salud X: @PedeanaCarlos Trump, de 79 años, respondió afirmando que los resultados fueron “perfectos” y aclaró que no sabe qué parte del cuerpo se le examinó, pero negó que hubiera sido la cabeza. "No tengo ni idea, solo fue una resonancia magnética. No fue el cerebro, porque hice un test cognitivo y lo aprobé con nota. Tuve una nota perfecta que tú serías incapaz de tener", sostuvo ante un reportero en el Air Force One.

Un cuadro médico rodeado de opacidad La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, explicó que el mandatario se sometió a “imágenes avanzadas” en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed como parte de su examen rutinario, y aseguró que mostraron una “salud física excepcional”. Sin embargo, la Casa Blanca no detalló por qué se solicitó la resonancia ni qué área del cuerpo motivó la prueba.

El informe médico difundido hasta ahora es breve y general. Está firmado por el doctor Sean Barbarella e incluye que Trump fue vacunado contra la influenza y el COVID, pero no aclara el motivo del estudio. El propio presidente afirmó en octubre que el examen había sido “perfecto” y que los médicos le habían dado “uno de los mejores reportes que han visto nunca” para su edad.

trump Moretones, hinchazón y explicaciones oficiales La salud de Trump fue foco de especulaciones tras la aparición de fotografías donde se lo veía con moretones en la mano derecha y con hinchazón en las piernas. En febrero, la Casa Blanca atribuyó esas marcas a los constantes apretones de manos que realiza el mandatario. En julio, su médico indicó que toma aspirina regularmente como parte de un “régimen cardiovascular preventivo”, y que los moretones eran efectos secundarios del tratamiento. Leavitt añadió que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una condición “benigna” frecuente en adultos mayores que explicaría la hinchazón y descartó señales de alerta como eventuales trombos. Mientras tanto, el mandatario insiste en que su salud es sólida y en que está dispuesto a revelar más detalles si se los requieren.