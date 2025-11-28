Donald Trump anunció la suspensión de la migración de países "del tercer mundo" a EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que suspenderá “permanentemente” la migración hacia Estados Unidos desde “todos los países del tercer mundo”. La medida de la que aún no dio detalles, se dio tras el ataque de un ciudadano afgano en Washington contra dos miembros de la Guardia Nacional, en el que murió una reservista y otro joven permanece en estado crítico.
El presidente estadounidense no dio especificaciones de qué países estarían incluidos en la "lista negra" pero la integrarían 19 Estados, de los que recientemente pidió una revisión generalizada de sus "green cards".
Trump justificó la decisión con el fin de que EEUU “se recupere por completo” en su estrategia migratoria y amenazó con quitar visados concedidos por la administración del expresidente Joe Biden.
“Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Cancelaré todas las millones de admisiones ilegales de (Joe) Biden, incluidas las firmadas por el autopen (máquina que reproduce automáticamente la firma de los presidentes) de Sleepy Joe (el apodo peyorativo que utiliza para el démocrata) y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos“, explicó Trump vía su red "Truth Social".
El ataque de un inmigrante a metros de la Casa Blanca, que desató la irá de Donald Trump
El anuncio del que aún no se sabe con certeza a cuantos países podría alcanzar y de que manera, fue a raíz del tiroteo a metros de la Casa Blanca, iniciado por Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano de 29 años, que terminó con la vida de Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. Su compañero Andrew Wolfe, de 24, permanece internado en estado crítico.
En el cierre de su mensaje, Trump lanzó otra fuerte advertencia: “Feliz día de Acción de Gracias excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que representa Estados Unidos. ¡No estarán aquí por mucho tiempo!”
Por otro lado, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron que, días atrás, Trump ordenó una revisión generalizada de los casos de asilo aprobados bajo la administración Biden y de las Green Cards para ciudadanos de 19 países, entre ellos de Afganistán.
