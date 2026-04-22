Ambas decisiones ahora deben ser confirmadas por escrito. Está previsto que el primer desembolso de los fondos a Kiev podría concretarse durante el segundo trimestre de 2026.

La Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia.

Los embajadores de la Unión Europea aprobaron un paquete financiero de 90.000 millones de euros en forma de préstamo para Ucrania, junto con el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, tras el levantamiento del veto por parte del Gobierno húngaro de Viktor Orban.

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Ambas decisiones se adoptaron en la reunión de los Veintisiete y ahora deben ser confirmadas por escrito , un trámite que, según fuentes europeas, debería quedar concluido el jueves 23 de abril.

De esta forma, la UE materializará una decisión que se remonta a diciembre de 2025 , cuando los líderes pactaron solicitar un préstamo para financiar la defensa y el funcionamiento de Ucrania durante 2026 y 2027.

Ambas decisiones ahora deben ser confirmadas por escrito. Está previsto que el primer desembolso de los fondos a Kiev podría concretarse durante el segundo trimestre de 2026.

El desbloqueo del préstamo y las sanciones contra Rusia tuvieron lugar después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , confirmara la reparación del oleoducto Druzhba , el cual suministra combustible a Hungría y llevaba meses sin funcionar por un ataque ruso.

Además, la medida se dio en el marco de la derrota de Orban ante el opositor de centro derecha, Péter Magyar, en las recientes elecciones, que le pusieron fin al gobierno oficialista tras 16 años en el poder.

De esta manera, está previsto que el primer desembolso de los fondos a Kiev podría concretarse durante el segundo trimestre de 2026.

Veto a las sanciones a Moscú

Hungría, junto con Eslovaquia, mantenía bloqueado el nuevo paquete de sanciones contra Rusia desde febrero, lo que había impedido su aprobación en la fecha originalmente prevista por la Comisión Europea.

Las medidas incluyen restricciones más duras al sector energético ruso, sanciones a nuevas entidades financieras y limitaciones para evitar que productos sensibles lleguen al país.

Además, el paquete contempla vetar servicios marítimos a petroleros rusos, en un intento por reforzar la presión económica sobre Moscú en el marco de la guerra en Ucrania.

El desbloqueo representa un paso significativo para la UE en su estrategia de apoyo a Ucrania y de presión sobre Rusia, en un contexto de prolongación del conflicto y tensiones energéticas dentro del propio bloque.