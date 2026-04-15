Europa implementó un nuevo sistema de entrada y salida para turistas: los principales cambios

El método regirá para todos aquellos que no cuenten con ciudadanía de algún país de la UE. Su primera implementación generó demoras en los aeropuertos.

La Unión Europea terminó de poner en marcha un nuevo sistema digital para controlar el ingreso y egreso de turistas en el espacio Schengen . Se trata del Sistema de Entrada/Salida (EES, por sus siglas en inglés), una herramienta que reemplaza definitivamente los sellos en los pasaportes por registros biométricos a través de terminales automatizadas.

El nuevo mecanismo será aplicado a quienes viajan por estadías cortas en 29 países — 25 miembros de la UE y cuatro adicionales del área Schengen — y permite registrar información clave como nombre, datos del documento, huellas dactilares, imagen facial, así como la fecha y el lugar de entrada y salida.

Su implementación plena fue realizada el viernes 10 de abril , el sistema conserva la información durante un período de tres años, salvo que el viajero renueve su pasaporte en ese lapso. En la práctica, el proceso se realiza mediante un “kiosco de autoservicio automatizado”, que sustituye el control manual tradicional.

El EES aplica en una amplia lista de países europeos, entre ellos:

Quedan excluidos del sistema los ciudadanos de la Unión Europea, así como sus familiares directos y residentes de microestados como Andorra, San Marino, Mónaco y el Vaticano. También están exceptuados miembros de tripulaciones y personal militar.

Los cambios y las demoras en la implementación

Desde Bruselas sostienen que la iniciativa busca “modernizar los controles de seguridad en las fronteras de la UE” y mejorar la detección automática de quienes exceden el tiempo de permanencia permitido. En ese marco, la Comisión Europea informó que ya se rechazó el ingreso a unas 24.000 personas por documentación irregular o falta de justificación del viaje, mientras que más de 600 fueron identificadas como potenciales riesgos de seguridad.

Sin embargo, el despliegue inicial no estuvo exento de complicaciones. En aeropuertos clave como Ámsterdam y París se registraron demoras significativas, con filas que en algunos casos superaron las dos horas, en la antesala de la temporada alta. Así lo señalaron la asociación ACI Europe y Airlines for Europe en un comunicado conjunto.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan a los pasajeros anticipar su llegada al aeropuerto entre una hora y media y dos horas adicionales respecto de lo habitual. Como complemento, la UE lanzó la aplicación “Travel to Europe” —por ahora disponible solo en Portugal y Suecia— que permite cargar previamente los datos biométricos y del pasaporte hasta 72 horas antes del arribo, con el objetivo de agilizar el trámite en frontera.

¿Quiénes deben tramitar el EES para ingresar a Europa?

El nuevo EES será obligatorio para todos los viajeros que quieran ingresar al espacio Schengen y no cuenten con ciudadanía europea. Esto abarca tanto a turistas como a viajeros de negocios provenientes de América Latina, Asia, África y otros países fuera de la Unión Europea.

Al momento de ingresar, el sistema registrará de forma automática una serie de datos personales y biométricos del viajero, entre ellos:

Fecha y hora de entrada y salida

Punto de ingreso y egreso del territorio Schengen

Nombre y apellido

Número de pasaporte

Fotografía facial

Huellas digitales

Antecedentes de ingresos denegados

¿Quiénes quedan exceptuados del EES?

El requisito no aplica para determinados grupos. Según lo informado, no deberán completar este trámite:

Ciudadanos de la Unión Europea

Extranjeros con tarjeta de residencia vinculada a un ciudadano europeo

Titulares de permisos de residencia o visas de larga duración

Personas que viajen en el marco de programas autorizados de estudio, investigación, capacitación o voluntariado

En estos casos, el ingreso seguirá rigiéndose por los mecanismos migratorios tradicionales vigentes en cada país del bloque.