La Unión Europea aseguró que Rusia es el único "ganador" de la guerra Medio Oriente

Rusia emerge como el principal beneficiado de la guerra en Medio Oriente , según afirmó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El dirigente sostuvo que el conflicto elevó el precio del petróleo y generó nuevas oportunidades económicas y militares para Moscú , lo que fortalece su capacidad para sostener la guerra contra Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo realizó la advertencia durante una reunión con embajadores de la Unión Europea en Bruselas, donde analizó el impacto global de la escalada militar en la región. Según explicó, el aumento de los precios energéticos provocado por la guerra está generando beneficios directos para Rusia.

"Hasta ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia" , afirmó Costa ante los diplomáticos europeos.

El dirigente señaló que la suba del precio de los hidrocarburos representa un impulso financiero clave para el Kremlin. De acuerdo con su análisis, esos ingresos adicionales permiten a Moscú reforzar su capacidad para continuar la guerra contra Ucrania , iniciada con la invasión de febrero de 2022.

Costa advirtió que el incremento del valor del petróleo y el gas se produjo después de los bombardeos masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán , una ofensiva que también impactó en los países exportadores del Golfo. En ese contexto, el lunes el precio del petróleo superó los u$s100 por barril , un nivel que no se registraba desde hacía tiempo.

Energía, armamento y presión internacional

El jefe del Consejo Europeo también alertó sobre otro efecto indirecto del conflicto: la creciente demanda de armamento en Medio Oriente. Según indicó, esa situación podría desviar recursos militares que de otro modo habrían sido destinados a apoyar a Ucrania frente a la ofensiva rusa.

Costa explicó que el aumento de la tensión en la región, especialmente tras los ataques iraníes contra Israel y países del Golfo, generó una fuerte necesidad de sistemas de defensa aérea.

putin y zelenski Ucrania busca reforzar su defensa frente a los ataques rusos mientras algunos aliados priorizan la seguridad en Medio Oriente.

Ucrania, por su parte, continúa reclamando urgentemente equipamiento militar para proteger sus ciudades y su infraestructura energética de los ataques rusos. Entre los sistemas más solicitados se encuentran las baterías antimisiles Patriot, consideradas clave para interceptar misiles y drones.

Ante este escenario, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski propuso a países aliados de Estados Unidos en Oriente Medio intercambiar misiles Patriot por interceptores de drones desarrollados por Ucrania, con el objetivo de fortalecer la defensa de ambos frentes.

Desde entonces, Kiev afirmó que al menos once países (entre ellos Estados Unidos) solicitaron su ayuda para enfrentar drones iraníes, un tipo de armamento que Ucrania conoce bien porque el ejército ruso los utiliza con frecuencia en sus ataques.