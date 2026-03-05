Vladímir Putin amenazó con cortar antes el suministro de gas de Rusia a Europa

El mandatario ruso plantea la medida como respuesta ante las crecientes restricciones que le impone la Unión Europea. Introducirían nuevas limitaciones en el plazo de un mes.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin , afirmó que su país podría interrumpir el suministro de gas natural a los países de la Unión Europea (UE) antes de lo previsto, en medio de las crecientes restricciones que el bloque europeo planea aplicar sobre la energía rusa . La tensión entre ambos bloques permanece intacta, pese a los intentos de tregua.

Durante una entrevista, el mandatario ruso sostuvo que Europa se prepara para endurecer las limitaciones a la compra de gas proveniente de Rusia.

Según explicó, los países de la UE planean introducir nuevas restricciones en el plazo de un mes , con el objetivo de avanzar hacia una prohibición total en el plazo de un año .

Ante ese escenario, Putin sugirió que Rusia podría anticiparse y redirigir sus exportaciones energéticas hacia otros mercados.

“Ahora se están abriendo otros mercados. Tal vez sería más rentable para nosotros detener ya mismo los suministros al mercado europeo y consolidarnos en nuevas direcciones de exportación”, señaló el mandatario.

El presidente ruso aclaró que estas declaraciones no implican una decisión inmediata y remarcó que se trata de un análisis sobre las posibles alternativas comerciales.

“No hay ningún trasfondo político en esto”, aseguró, al tiempo que indicó que se trataba simplemente de “reflexiones en voz alta”.

El antecedente de las sanciones europeas según Putin

Las declaraciones de Putin se producen luego de que el Consejo de la Unión Europea aprobara en enero una prohibición progresiva a las importaciones de gas ruso.

La medida contempla dos etapas: una prohibición total del gas natural licuado (GNL) ruso a partir de enero de 2027, la otra, el fin de las importaciones de gas por gasoducto desde otoño de 2027.

La decisión forma parte de la estrategia energética del bloque para reducir su dependencia de los combustibles fósiles provenientes de Rusia.

La dependencia energética de Europa

A pesar de las sanciones y de la búsqueda de proveedores alternativos, el gas ruso todavía mantiene presencia en el mercado europeo.

Según datos del Consejo de la Unión Europea, Rusia representó alrededor del 13% de las importaciones totales de gas de la UE en 2025, considerando tanto el gas transportado por gasoductos como el GNL.

El debate sobre el suministro energético continúa siendo uno de los puntos centrales de tensión entre Moscú y Bruselas, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania y la reconfiguración del mercado global de energía.