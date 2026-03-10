Las exportaciones de China aumentaron un 21,8% en los dos primeros meses de 2026

El dato positivo se debe a una gran demanda de productos electrónicos, así como un sorpresivo crecimiento de exportaciones de ropa, textiles y bolsos.

Las exportaciones en China crecieron un 21,8% en el período enero-febrero , principalmente debido a una fuerte demanda de productos electrónicos. De esta forma, superaron ampliamente las previsiones, mientras que superaron al 6,6% del registrado en diciembre.

La economía china se vio favorecida por el interés sobre el rubro de electrónica, e incluso puso a la economía en camino de superar el superávit comercial récord de u$s1,2 billones del año pasado . Sin embargo, también sufre un impacto más amplio en el sector energético y naviero por la guerra en Irán.

El superávit comercial durante los dos primeros meses ascendió a u$s213.600 millones , mucho mayor a los u$s169.210 millones registrados en el mismo período del año anterior. Asimismo, las exportaciones de semiconductores aumentaron un 66,5% anual por la escasez mundial de chips de memoria . Se trata del crecimiento más rápido en más de una década.

Según Xu Tianchen , economista senior de Economist Intelligence Unit, se esperaba este crecimiento por el auge de circuitos integrados y tecnología, "en línea con el auge de la inversión en inteligencia artificial (IA)". Asimismo, destacó la suba en prendas de vestir, textiles y bolsos .

Las acciones de China y Hong Kong subieron este martes, lo que representa una recuperación de los niveles más bajos desde diciembre y agosto. Esto ocurrió luego de los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre que la guerra en Medio Oriente podría llegar rápidamente a su fin .

Guerra en Irán y cumbre con EEUU

Según Xu, este impulso exportador podría acelerarse en el corto plazo ya que las fábricas están apresurando los envíos a EEUU para aprovechar la sanción de la Corte Suprema a las políticas arancelarias.

Por otra parte, los economistas advierten que aún se desconocen los efectos de la guerra en Medio Oriente en los fabricantes, mientras que el potencial cierre del Estrecho de Ormuz podría desestabilizar el mercado global. En los dos primeros meses del año, China almacenó materias primas clave, como mineral de hierro y petróleo crudo, el protagonista de las últimas dos semanas.

Por otra parte, el director para China de Eurasia Group, Dan Wang, dijo que existe una gran demanda sobre vehículos eléctricos, baterías de iones de litio y células solares. Asimismo, añadió que el rápido aumento del gasto mundial en defensa podría impulsar la demanda externa de productos industriales chinos. En ese sentido, el gigante asiático lanzó un plan quinquenal para acelerar avances tecnológicos y con IA en toda la industria.

Mientras tanto, otro factor que determinará el crecimiento de las exportaciones de cara al corto plazo es la cumbre entre Trump y su par chino, Xi Jinping. Sin embargo, las esperanzas de una tregua significativa y posibles alianzas se enfrían cada vez más, ya que ambas potencias primero deben resolver asuntos internos para poder recién negociar.

El primer ministro Li Qiang anunció la semana pasada que China buscaría un objetivo de crecimiento económico del 4,5% al 5% para 2026, por debajo del 5% del año pasado.