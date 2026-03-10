Donald Trump amenaza a Irán con "muerte, fuego y furia" si bloquea el petróleo en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos advirtió que responderá “veinte veces más fuerte” si Irán interrumpe el tránsito energético por el estratégico corredor marítimo.

Donald Trump amenazó con una ofensiva devastadora si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz.

La advertencia del líder republicano llegó luego de que Irán afirmara que será quien decida cuándo terminará la guerra en la región. En ese contexto, Trump elevó el tono de sus declaraciones y dejó en claro que cualquier intento de interrumpir el flujo energético por el estrecho de Ormuz tendrá consecuencias inmediatas.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos" , escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

A pesar del tono de la amenaza, Trump añadió que espera que ese escenario no se concrete. “¡Pero espero y rezo para que eso no suceda! Este es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el Estrecho de Ormuz. Esperemos que sea un gesto muy apreciado. ¡Gracias por su atención a este asunto!” , agregó.

El mandatario ya había advertido previamente que una interrupción del tránsito petrolero por esa vía estratégica provocaría una respuesta militar mucho mayor por parte de Estados Unidos.

EEUU anticipa el mayor bombardeo desde el inicio de la guerra: "Será el día más intenso de ataques dentro de Irán"

Estados Unidos anticipó que llevará adelante la jornada más intensa de bombardeos contra Irán desde el inicio de la ofensiva militar conjunta con Israel hace diez días. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que se esperan ataques más fuertes dentro del territorio iraní y advirtió sobre una posible escalada regional.

Pete Hegseth

El secretario de Defensa estadounidense explicó que las operaciones militares continuarán intensificándose. “Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, expresó Hegseth durante una conferencia de prensa realizada en el Pentágono.

El funcionario sostuvo que la reacción del régimen iraní tras el inicio de la guerra (incluidos ataques contra países vecinos) fue interpretada por Washington como una señal de desesperación. Aunque admitió que la respuesta no fue completamente anticipada, aseguró que se trataba de un escenario posible dentro de los cálculos militares.