Volodimir Zelenski reveló un video inédito del búnker desde donde resistió el avance de Rusia

El presidente ucraniano mostró el interior de la estructura ubicada en la capital, Kiev. Además, contó sus primeros diálogos con otros mandatarios en las horas posteriores a la invasión rusa.

El presidente ucraniano recorrió las instalaciones desde donde organizó la defensa del país.

A cuatro años del inicio de la invasión de Rusia , el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , difundió este martes un video del búnker desde el cual se organizó la respuesta inicial al ataque lanzado por Moscú en febrero de 2022. Mientras tanto, EEUU presiona al gobierno ucraniano para que negocie con Vladimir Putin.

El video, de una duración de 18 minutos, recorre el refugio subterráneo ubicado bajo el complejo presidencial de la calle Bankova, en el centro de la capital, Kiev. La estructura data de la era soviética que funcionó como centro de operaciones en los primeros días de la ofensiva rusa.

“Es en este despacho, esta pequeña estancia del búnker de la calle Bankova donde mantuve mis primeras conversaciones con los dirigentes del mundo entero al principio de la guerra”, dice Zelenski en la grabación.

También recordó que allí tuvo uno de los intercambios más citados del inicio del conflicto. “Es aquí donde hablé con Joe Biden y donde le dije que necesitaba munición, no un taxi”, dijo sobre la propuesta del entonces presidente estadounidense de evacuarlo.

El búnker se ubica debajo de un conjunto de edificios rodeados por una muralla. Está emplazado en una zona que aún hoy permanece cerrada al público y que está protegida por varias líneas de controles militares.

Previo al conflicto armado, el propio Zelenski y varios de sus predecesores habían calificado a la infraestructura obsoleta. La sede presidencial es parte de un edificio neoclásico de los años 1930, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética.

Pero desde que inició la guerra, las instalaciones resultaron clave para la continuidad del gobierno y para la implementación de las estrategias bélicas contra Rusia. Según el gobierno ucraniano, Zelenski ha sido blanco de más de diez intentos de asesinato desde 2022.

EEUU presiona a Ucrania a negociar con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia, en la antesala de una nueva ronda de conversaciones prevista en Ginebra y promovida por Washington.

“Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápidamente”, afirmó el mandatario ante la prensa a bordo del avión presidencial. Trump subrayó que se trata de “conversaciones importantes” y aseguró que alcanzar un entendimiento “va a ser muy fácil”. “Estamos en posición de hacerlo. Queremos que vengan”, agregó.

La reunión en Ginebra se realizará tras dos rondas previas de contactos celebradas en Abu Dhabi, también con mediación estadounidense. Aunque ambas partes describieron esos encuentros como productivos, no se registraron avances sustanciales en el punto central del conflicto: el estatus de los territorios ocupados desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Delegaciones y estrategia de Washington

Trump impulsa una salida negociada a la guerra y enviará como parte de la delegación estadounidense a su emisario Steve Witkoff, acompañado por su yerno y ex asesor Jared Kushner. Por el lado ruso, la representación estará encabezada por Vladimir Medinski, mientras que Ucrania designó a Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, junto a otros funcionarios.

La Casa Blanca plantea la ronda en Suiza como una oportunidad para destrabar posiciones y avanzar hacia un acuerdo político que permita estabilizar el frente y reducir la escalada militar.

Moscú mantiene su exigencia de amplias concesiones territoriales y garantías políticas, incluyendo el reconocimiento de los territorios bajo su control. Kiev rechaza esas condiciones por considerarlas equivalentes a una capitulación.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió que Rusia prepara un “ataque masivo” contra infraestructuras energéticas y ordenó reforzar la seguridad en instalaciones estratégicas. En paralelo, defendió que Ucrania no debe “repetir errores” ni ceder territorio. “No se pueden frenar las ambiciones de Vladimir Putin con besos y flores”, sostuvo.

Zelenski insiste en que cualquier definición territorial debe resolverse al más alto nivel político y no quedar limitada a negociaciones técnicas. Para Kiev, la soberanía sobre las regiones en disputa no es materia negociable.