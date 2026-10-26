Las claves del triunfo de Lula: cómo logró la remontada y qué desafíos enfrenta

Lula revirtió el resultado de la primera vuelta con una mayor movilización electoral y una ofensiva digital. Su victoria histórica contrasta con un Congreso dominado por la derecha y los desafíos económicos y políticos que deberá afrontar.

Lula ganó la segunda vuelta con el 51,78% de los votos frente al 48,22% de Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva revirtió la ventaja de Flávio Bolsonaro con una mayor movilización electoral, una ofensiva digital y propuestas dirigidas a las preocupaciones de los votantes. La victoria le asegura un nuevo mandato, pero deberá gobernar con un Congreso dominado por la derecha y responder al malestar por el costo de vida.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil marcó un nuevo récord político para el mandatario y para América Latina. A los 80 años, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) consiguió un nuevo mandato después de revertir la desventaja de la primera vuelta frente a Flávio Bolsonaro , en una elección que también puso a prueba la capacidad de movilización de la izquierda brasileña.

En las tres semanas que separaron las dos rondas electorales, L ula sumó más de 10 millones de votos, mientras que su rival incorporó 3,6 millones. El resultado le permitió obtener una ventaja mayor que la conseguida en 2022, cuando derrotó al entonces presidente Jair Bolsonaro, padre de su adversario en esta elección.

La remontada también tuvo una dimensión regional: Lula se mantiene como uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana en un escenario marcado por el avance de fuerzas de derecha y por la influencia del presidente estadounidense Donald Trump.

Uno de los factores que explican la victoria fue el cambio en el comportamiento electoral de Minas Gerais , el segundo estado con mayor cantidad de votantes de Brasil. Allí, Lula pasó de perder por casi 590.000 votos en la primera vuelta a ganar por unos 99.000 en el balotaje. El vuelco representó una diferencia de cerca de 690.000 votos entre ambos candidatos.

Lula revirtió la desventaja de la primera vuelta frente a Flávio Bolsonaro y consiguió una ventaja mayor que la obtenida en las elecciones presidenciales de 2022.

Minas Gerais volvió a acompañar el resultado nacional, como había ocurrido en las elecciones presidenciales directas desde 1989. Aunque Flávio Bolsonaro mantuvo la ventaja en los estados de São Paulo y Río de Janeiro, Lula se impuso en las capitales de ambos distritos y revirtió el resultado de la primera vuelta en la ciudad de Río.

A ese desempeño se sumó la victoria del dirigente petista en los nueve estados del nordeste, una región clave para su base electoral. También aumentó la participación: la abstención bajó del 21,08% en la primera vuelta a aproximadamente el 19,2% en el balotaje, lo que llevó a cerca de tres millones más de brasileños a las urnas.

La movilización adicional no se tradujo exclusivamente en votos para Lula, pero resultó relevante en una elección en la que la diferencia entre ambos candidatos había sido de poco más de 2,2 millones de sufragios en la primera ronda.

Otro frente decisivo fue el digital. Después de quedar segundo en la primera vuelta, Lula reforzó las acciones en redes sociales para ampliar su alcance y transformar el respaldo de sus seguidores en participación electoral. El desafío no consistía solamente en convencer a los indecisos, sino también en lograr que quienes ya lo apoyaban acudieran a votar.

Propuestas para captar votos

El presidente brasileño afrontará su nuevo mandato con una mayoría de derecha en el Congreso y el desafío de sostener su autonomía frente a Estados Unidos. @lulaoficial

La campaña también incluyó medidas e iniciativas de último momento dirigidas a las preocupaciones concretas de los electores. Lula promulgó una ley para ampliar el límite de facturación del régimen de microemprendedores individuales y planteó nuevas propuestas para renegociar las deudas de los consumidores.

Además, defendió terminar con las apuestas en línea, cuya expansión contribuyó al endeudamiento de los hogares. La iniciativa buscó responder a una preocupación económica que atravesó la campaña y que afecta directamente las finanzas familiares.

En materia de seguridad, el presidente también se acercó a una de las principales banderas de la derecha: respaldó reducir la edad de responsabilidad penal para delitos especialmente graves. La postura apuntó a responder a la demanda de mayor firmeza frente al crimen, uno de los reclamos presentes en la elección.

Sin embargo, el resultado electoral no elimina las dificultades que enfrenta el mandatario. La percepción de la economía fue uno de los principales factores de desgaste durante la campaña. La desaceleración de la inflación no devuelve los precios a sus niveles anteriores y las mejoras en el empleo no necesariamente compensan el peso de las deudas y los gastos familiares.

Por eso, uno de los desafíos centrales de su próximo mandato será conseguir que los avances económicos se traduzcan en un alivio perceptible para los brasileños, en un contexto de restricciones fiscales, deuda, déficit y altas tasas de interés.

Un Congreso adverso

El cuarto mandato de Lula arrancará con un Congreso adverso.

La victoria de Lula contrasta con la composición del Poder Legislativo, donde la derecha conservará una posición dominante. Los partidos de ese sector ocuparán 303 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados, frente a 124 de la izquierda y 86 del centro.

En el Senado, la derecha concentrará cerca de dos tercios de las bancas. Aunque esa composición no implica que todos los legisladores actuarán como una oposición automática, obligará al presidente a construir acuerdos más allá de su base política para impulsar sus iniciativas y sostener las prioridades de su gobierno.

El mapa de los gobiernos estatales también refleja la fuerza del campo conservador. El Partido Liberal (PL), de Bolsonaro, obtuvo cinco gobernaciones, mientras que Republicanos y el Partido Progresista (PP) consiguieron cuatro cada uno. El PT también ganó cuatro distritos y el Partido Social Democrático (PSD), que reúne dirigentes con diferentes alianzas políticas, se quedó con otros cinco.

La relación con los gobernadores será otro frente de negociación para Lula, que necesitará cooperación regional para implementar sus políticas.

Tras conocerse el resultado, el presidente buscó marcar una posición de apertura. “Una vez que ganamos la elección, ya no tenemos adversarios. Tengo que gobernar para 215 millones de personas”, afirmó. También reconoció el peso del Congreso en la próxima etapa: “Yo no elegí al Congreso. Lo eligió el pueblo. Y es con ese Congreso con el que voy a votar, trabajar y sacar adelante las cosas”.

La seguridad será otro foco de presión. En la recta final de la campaña, Lula expresó su disposición a reducir a 16 años la edad de responsabilidad penal para delitos graves. Ahora deberá definir si convierte esa señal electoral en una propuesta concreta, frente a una derecha que hizo de la mano dura una de sus principales banderas.

A los 80 años, el mandatario también tendrá que afrontar el desafío de preparar un relevo político para una izquierda cuya capacidad de ganar elecciones presidenciales continúa estrechamente ligada a su figura.

La relación con Trump y la región

El presidente de EEUU, Donald Trump, aun no saludó a Lula de Silva por su triunfo en las elecciones de Brasil.

El triunfo de Lula también frenó la posibilidad de que Donald Trump sumara a Brasil a la lista de gobiernos de derecha aliados de Washington. Al frente de la mayor economía de América Latina y con China como su principal socio comercial, el mandatario brasileño buscará preservar la autonomía que caracterizó su política exterior.

La relación con Estados Unidos será uno de los puntos centrales de su próximo mandato. En septiembre, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Lula afirmó que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”. Sin embargo, también mostró cautela ante la política comercial de Trump y se reservó la posibilidad de aplicar medidas recíprocas frente a los aranceles impuestos a productos brasileños.

El analista Michael Paarlberg, profesor asociado de Ciencia Política en Virginia Commonwealth University e investigador del Center for International Policy, señaló que Lula enfrenta un escenario regional muy distinto del que encontró durante sus primeros mandatos, cuando contaba con más aliados ideológicos.

La situación también cambió respecto de 2023, cuando gobernaban Alberto Fernández en Argentina, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia.

Ante la falta de socios regionales cercanos, Lula podría buscar ejercer su liderazgo a través de la economía, las inversiones, el comercio y el Mercosur, en lugar de concentrarse en iniciativas de integración política como la Unasur.

La evolución de la política estadounidense también será relevante. Lula seguirá de cerca las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano podría perder la mayoría en una o ambas cámaras del Congreso. Ese escenario podría aumentar los controles sobre las iniciativas de Trump.

La victoria brasileña también abrió un debate sobre la continuidad de la ola de triunfos de la derecha y sobre las sucesivas derrotas de los oficialismos, una tendencia que marcó buena parte de la última década.

Para Paarlberg, el resultado demuestra que la extrema derecha, en particular el bolsonarismo, tiene un límite electoral porque parte de los votantes la considera demasiado radical. También consideró que el respaldo de la Casa Blanca y sus medidas económicas no garantizan por sí mismos una victoria en las urnas.

Lula consiguió una remontada histórica y aseguró su continuidad en el poder. Sin embargo, el resultado abre una nueva etapa en la que deberá combinar la negociación legislativa, la respuesta a las demandas económicas y la construcción de alianzas internacionales para definir el rumbo de Brasil durante los próximos cuatro años.