Quién es André Janones, el diputado que lideró la remontada digital de Lula en Brasil

Al frente del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, André Janones coordinó acciones digitales para movilizar a millones de seguidores. Su trayectoria política, marcada por la viralización de contenidos y las controversias, fue clave en la campaña presidencial.

El diputado federal acompañó a Lula durante la campaña presidencial y participó en acciones para disputar al bolsonarismo el protagonismo en las redes sociales.

El diputado federal André Janones lideró la remontada digital en la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva , una estrategia que resultó determinante en su victoria frente al senador Flávio Bolsonaro este domingo .

Al frente del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, organizó la participación de la militancia en el terreno digital, donde el oficialismo logró disputar espacio al bolsonarismo, históricamente mejor posicionado que la izquierda en las redes sociales.

Popular en esos ámbitos , Janones construyó una trayectoria política vinculada con la movilización de seguidores durante distintos acontecimientos, como la huelga de camioneros, la pandemia y la campaña presidencial de 2022.

Creado para centralizar las instrucciones destinadas a la militancia en internet, el canal “Ejército de Lula” llegó a superar los 10 millones de seguidores. A través de ese espacio, el diputado enviaba diariamente “misiones” que incluían compartir videos, impulsar hashtags contra Flávio Bolsonaro y realizar búsquedas específicas en Google para favorecer al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

Janones también promovió la participación de los electores en distintas tendencias, como la publicación de imágenes de su voto acompañadas por la bandera de Brasil y el gesto de la “L”. Durante la recta final de la campaña, apostó además por transmisiones en vivo con la participación de Lula y artistas, algunas de las cuales se extendieron hasta 24 horas en la víspera de las elecciones. También incentivó la movilización de manifestantes en las calles.

De la huelga de camioneros a la política

André Janones lideró la estrategia digital de Lula a través del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, que llegó a superar los 10 millones de seguidores.

Antes de ingresar en la política, Janones trabajó como cobrador de colectivos mientras estudiaba Derecho con una beca. En 2016, se postuló a la alcaldía de Ituiutaba, en Minas Gerais, su ciudad natal, donde se había hecho conocido por trabajar gratuitamente como abogado para pacientes que buscaban atención en el Sistema Único de Salud (SUS).

En 2022, ganó notoriedad como uno de los referentes de la huelga de camioneros en Brasil. Aunque no formaba parte del sector, difundió información sobre la paralización mediante transmisiones en vivo en sus redes sociales. Esa exposición contribuyó a su elección como diputado federal en 2018, cuando obtuvo casi 179.000 votos.

En 2020, sus videos volvieron a viralizarse durante la pandemia de Covid-19, cuando impulsó una campaña para mantener en 600 reales el monto de la ayuda de emergencia que pagaba el gobierno federal, entonces encabezado por Jair Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

Dos años después, Janones llegó a ser precandidato presidencial por Avante, pero desistió de competir para respaldar a Lula. Su decisión estuvo acompañada por una estrategia centrada en su presencia digital y en la defensa del dirigente petista.

En ese contexto, el diputado impulsó acciones contra las noticias falsas que circulaban en iglesias evangélicas sobre un supuesto cierre de templos si la izquierda regresaba al gobierno. Frente a esas versiones, sostuvo que Lula “es cristiano y gobierna para todos”. También buscó contener el impacto electoral del programa social Auxílio Brasil, impulsado por Bolsonaro.

Las controversias de Janones

El estilo combativo del diputado generó preocupación entre integrantes de la campaña de Lula en 2022, especialmente después de una discusión durante un debate con el diputado federal Ricardo Salles.

Con el inicio del nuevo gobierno, Janones no consiguió un lugar en la Explanada de los Ministerios y permaneció en la base de apoyo de Lula en la Cámara de Diputados.

En 2024, fue objeto de un pedido de destitución por una acusación de “rachadinha” en su despacho, una práctica que consiste en la apropiación de parte de los salarios de asesores o empleados públicos por parte del funcionario que los contrató. Sin embargo, el Consejo de Ética archivó el caso.

Al año siguiente, el mismo órgano resolvió suspender su mandato durante tres meses por haberse referido al diputado federal Nikolas Ferreira como “Nikole” y “chupetinha” durante un discurso.

Durante la campaña de este año, Janones no solo produjo contenidos para las redes sociales, sino que también acompañó a Lula en actividades en Minas Gerais y en el debate de Band, el primero entre el presidente y Flávio Bolsonaro.

Después del programa, el diputado se sintió mal y debió ser internado en la unidad de terapia intensiva de un hospital de San Pablo debido a un cuadro de arritmia cardíaca.