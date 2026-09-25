Abel Pintos le cantará al papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione + Agregar ámbito en









Desde que se confirmó la visita del sumo pontífice, varios nombres comenzaron a sonar con fuerza para cantar en los distintos puntos que tendrá de encuentro con los fieles.

Abel Pintos le cantará al papa en su visita a la Argentina.

Abel Pintos le cantará al papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione en Claypole, el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 9:15 horas, según se conoció en la agenda publicada hace unos días sobre la actividad que tendrá en su visita a la Argentina.

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El cantante habría recibido la invitación formal desde el Vaticano. En los próximos días, luego de algunas reuniones entre el equipo de Abel y los organizadores, se conocerán más detalles.

Desde que se confirmó la visita del sumo pontífice, varios nombres comenzaron a sonar con fuerza para cantar en los distintos puntos que tendrá de encuentro con los fieles.

La Iglesia presentó “Argentina con el Papa”, la canción oficial para la visita de León XIV La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció en las últimas horas la canción oficial de la visita del papa León XIV al país, titulada “Argentina con el Papa León”, obra de los compositores Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, seleccionada a través de un concurso nacional convocado el pasado 7 de agosto.

View this post on Instagram El certamen convocó a compositores argentinos mayores de 18 años para presentar una obra original e inédita en castellano, con una duración de entre dos y cuatro minutos. El concurso no impuso un género musical determinado y permitió incorporar lenguas originarias de manera complementaria. Las inscripciones permanecieron abiertas entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre, y las obras fueron evaluadas por un jurado de especialistas del ámbito eclesial y musical entre el 11 y el 22 de septiembre.

El tema musical elegido se articula en torno al lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, presentado por la CEA el 21 de septiembre. El papa León XIV llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre, proveniente de Montevideo, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su itinerario incluye una visita al Monumento al General San Martín, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una recepción en el Palacio Libertad con autoridades civiles, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.