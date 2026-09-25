Eutanasia, gestación subrogada e Inteligencia Artificial: las primeras palabras de León XIV al llegar a Francia + Agregar ámbito en









El sumo pontífice fue recibido por el presidente Macron y defendió "la tutela del derecho a la vida" como el "fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano".

Vatican News

El papa León XIV se refirió este viernes, tras aterrizar en Francia y ser recibido por el presidente Emmanuel Macron, a la " gestación subrogada, la compra de órganos y la oferta de una muerte programada", además de cuestionar los usos de las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA). En ese sentido, expresó que "la tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano".

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Al respecto, el sumo pontífice se refirió a las "las manipulaciones genéticas", la "gestación subrogada", la "compra de órganos" y la "oferta de una muerte programada" como "derivas" de la ciencia y la tecnología, que no están guiadas por la conciencia.

Sus declaraciones sobre los avances en medicina tuvieron lugar en París ante las autoridades de Francia, que en marzo de 2023 se convirtió en el primer país en inscribir el aborto en la Constitución y, a finales del pasado julio, aprobó la eutanasia y el suicidio asistido en determinados casos.

Así, el Papa reiteró enérgicamente las enseñanzas provida de la Iglesia al expresar su preocupación por "esas tendencias sociales que corren el riesgo de convertir la ciencia y la tecnología en empresas con fines de lucro que promueven la manipulación genética, la gestación subrogada, el tráfico de órganos humanos o la posibilidad de planificar la propia muerte", reflexionó.

A su vez, instó al mundo a reconsiderar el desarrollo de la inteligencia artificial, al advertir de que podría crear un futuro en el que "un paraíso de máquinas" tome el control de la Tierra. "Si queremos evitar perder nuestra humanidad en medio de un 'paraíso de máquinas' que invade y condiciona nuestra vida cotidiana, existe una necesidad urgente de educación en discernimiento ético", recalcó.

Très Saint-Père, votre visite nous honore. Elle dit la force des liens qui unissent le Saint-Siège et la France.



Face aux défis de notre temps, nous porterons ensemble un message de paix, de fraternité et d’espérance. pic.twitter.com/RVgBeH4QmZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 25, 2026 Presentaron "Argentina con el Papa", la canción oficial para recibir a León XIV De cara a la visita de León XIV a la Argentina, en las últimas horas se estrenó la canción oficial de su paso por el país. Fue presentada por la Conferencia Episcopal Argentina y se tituló “Argentina con el Papa”, de cara a su visita el próximo 8 de noviembre. La pieza fue compartida por el canal oficial de Youtube de la Conferencia, donde detallaron sobre el significado de la obra en este contexto. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informaron. “Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”, completó el comunicado y la Conferencia hizo mención a sus autores Gabriel y Agustín Moyano Angelini.