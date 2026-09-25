A semanas de la visita del Papa, impulsan una ley para financiar los barrios populares

La iniciativa será presentada el 30 de septiembre en Cáritas Argentina y reúne a legisladores de 12 bloques. Propone extender por diez años la emergencia socio urbana y establecer un piso de financiamiento vinculado al PBI.

La Iglesia y movimientos sociales aceleran en el Congreso un proyecto por los barrios populares antes de la visita del Papa.

Representantes de la Iglesia, organizaciones sociales y legisladores de distintos bloques políticos presentarán la próxima semana un proyecto de ley destinado a garantizar el financiamiento de las obras de integración socio urbana en los barrios populares.

La iniciativa será presentada el miércoles 30 de septiembre en la sede de Cáritas Argentina y cuenta con el respaldo de más de 140 diputados de 12 espacios políticos con representación en 11 provincias. El proyecto busca establecer un esquema de financiamiento para los próximos diez años y evitar que la continuidad de las obras dependa de las decisiones presupuestarias de cada administración. La propuesta plantea, además, extender durante ese período la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental vigente para los barrios populares.

La presentación tendrá lugar pocas semanas antes de la visita del papa León XIV a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, será uno de los principales oradores del encuentro. También participarán legisladores de diferentes sectores y referentes comunitarios.

Entre los diputados que impulsan la iniciativa se encuentran Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Fernanda Miño, Esteban Paulón y Nicolás Massot. La diversidad de los firmantes busca mostrar que la propuesta atraviesa distintos espacios políticos y recuperar el consenso que tuvo la política de integración socio urbana durante gobiernos de diferentes signos.

Lavisita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El planteo se produce en un momento de fuerte reducción de los recursos destinados a estas obras. Según información incluida en el informe 145 de la Jefatura de Gabinete, la ejecución de proyectos de integración socio urbana pasó de $171.863 millones en 2023 a $3.336 millones en 2026, lo que representa una caída del 98%. En ese período quedaron paralizadas 671 obras distribuidas en 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto de Presupuesto 2027 tampoco contempla una partida específica para garantizar la continuidad de estas obras. La discusión adquiere relevancia por la dimensión del universo alcanzado. De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares, existen 6.467 barrios de este tipo en el país, donde viven más de cinco millones de personas. Cerca de 1,7 millones son niños y niñas.

La iniciativa propone establecer un piso presupuestario anual calculado en relación con el Producto Bruto Interno. Para el período 2027-2029, el porcentaje previsto es del 0,0375% del PBI, mientras que aumentaría progresivamente hasta alcanzar el 0,1125% entre 2034 y 2036. Según los fundamentos del proyecto, el punto de partida busca recuperar un nivel de inversión similar al alcanzado por el Fondo de Integración Socio Urbana en 2021.

El Gobierno confirmó un feriado por la llegada del papa León XIV y podrían agregarse otros dos: qué días serían

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, adelantó que la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba pedirán declarar feriados el martes 10 y miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV, luego de que el Gobierno nacional confirmara que el lunes 9 será feriado en todo el país.

La funcionaria explicó que la posibilidad de sumar ambas jornadas surgió luego de una reunión entre representantes del Poder Ejecutivo y de la Iglesia para organizar la llegada del Sumo Pontífice. La decisión buscará facilitar el movimiento de los millones de personas que participarán de las diferentes actividades.

Según detalló Monteoliva en declaraciones radiales, uno de los principales objetivos será agilizar el desplazamiento en las rutas y administrar la ocupación hotelera, que comenzaría a incrementarse desde el fin de semana anterior a la llegada de León XIV.