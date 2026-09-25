Visita del Papa León XIV: confirman doble feriado provincial y el operativo de seguridad

La llegada del sumo pontífice tendrá un impacto importante en Córdoba y ya puso en marcha preparativos para dos jornadas fuera de lo habitual.

La presencia del Papa traerá cambios en la actividad habitual durante varios días y movilizará a miles de personas.

La visita de León XIV a la Argentina sumó una novedad al calendario de feriados y tendrá una parada especial en Córdoba. La provincia ya empezó a prepararse para recibir al pontífice, con un esquema que involucrará a autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de la Iglesia.

El paso por territorio cordobés formará parte de una gira de cuatro días por el país. Mientras avanzan los preparativos, también comenzaron a definirse las medidas que acompañarán su llegada y el movimiento esperado durante esas jornadas.

Córdoba tendrá dos días consecutivos de feriado por la visita papal. El lunes 9 de noviembre regirá la medida dispuesta a nivel nacional , mientras que el martes 10 será feriado únicamente en la provincia , coincidiendo con la estadía de León XIV en la capital cordobesa.

La agenda en Córdoba tendrá como actividad central la misa en la Escuela de Aviación Militar.

La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Calvo , luego de una reunión de coordinación con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia. Así, mientras el lunes la medida alcanzará a todo el país, el martes será una jornada especial solamente para los cordobeses.

El Gobierno provincial también anticipó cambios que afectarán al transporte público . Los servicios bajo jurisdicción cordobesa tendrán más frecuencias para facilitar los traslados, mientras que Nación trabaja sobre alternativas para quienes lleguen desde otros puntos del país.

Córdoba deberá afrontar con recursos propios los gastos correspondientes a la visita dentro de su territorio. Esto incluye infraestructura, prevención y logística, ya que el acuerdo estableció que cada jurisdicción se hará cargo de la organización en los puntos incluidos en el recorrido papal.

Misa masiva en la Escuela de Aviación Militar

La principal actividad de León XIV en Córdoba será la misa prevista para las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. El Papa llegará una hora antes al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y desde allí se trasladará hasta el lugar de la celebración.

La ceremonia requerirá un dispositivo especial en la zona y en los caminos utilizados durante el recorrido. Para organizarlo, el Ministerio de Seguridad Nacional creó un comando unificado que reunirá a las fuerzas federales y provinciales.

El operativo abarcará la custodia de los puntos incluidos en la agenda, la protección de las delegaciones y autoridades, el control de aeropuertos y corredores viales y la respuesta ante posibles contingencias. También habrá presencia en los sectores donde se espere una mayor concentración de personas.

Por la tarde, León XIV tendrá otro compromiso en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. A las 15.15 se reunirá allí con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales antes de dejar la provincia.

La gira terminará en Luján antes de que León XIV deje el país rumbo a Perú. Cuenta de X: @vaticannews_de

Viaje del Papa a la Argentina: itinerario completo entre Buenos Aires, Córdoba y Luján

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16.30. Durante esa tarde visitará el Monumento al General San Martín, será recibido en la Casa Rosada y mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei. Más tarde tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11.30 celebrará una misa frente al Monumento a los Españoles y, durante la tarde, tendrá compromisos en la Universidad Católica Argentina, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana. El día terminará con una cena junto a los obispos.

El martes 10 estará dedicado a su paso por Córdoba. Ya de regreso en Buenos Aires, por la noche participará de una vigilia con jóvenes frente al Monumento a los Españoles.

La última jornada será el miércoles 11. Por la mañana visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y después viajará a Luján, donde celebrará una misa a las 10 frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján. La despedida será en Ezeiza y a las 14 partirá hacia Lima para continuar su gira por Perú.