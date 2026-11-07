Cuenta regresiva en Córdoba: cómo se prepara la ciudad para recibir a León XIV

Cuadrillas municipales llevan adelante operativos de reparación, acondicionamiento e instalación antes de su llegada. La misa principal será en la Fábrica Argentina de Aviones.

La provincia de Córdoba vive la cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV . Este sábado la ciudad capital amaneció con trabajadores ultimando detalles, ante una convocatoria que promete la presencia de miles de personas.

Cuadrillas municipales trabajaban en la reparación y acondicionamiento de los banderines colocados a lo largo del recorrido que realizará el Santo Padre el próximo martes 10 de noviembre.

Las tareas podían observarse especialmente sobre los principales corredores por donde circulará el papamóvil , en un operativo contrarreloj para que todo esté listo antes del arribo del pontífice, indicó el medio regional La Voz del Interior.

Los trabajos forman parte del amplio operativo diagramado para la visita papal , que incluye cortes de tránsito, transporte urbano gratuito, instalación de pantallas gigantes y vallados . Tras la misa prevista en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) , el Papa se trasladará hacia el centro para compartir con los fieles.

Otro de los momentos más esperados de la jornada será el saludo que León XIV ofrecerá desde el balcón del Arzobispado de Córdoba . La actividad está prevista para las 12.30. Para quienes no asistan a FAdeA, se instalarán pantallas gigantes para seguir en vivo tanto la celebración religiosa como el recorrido papal.

Otro de los momentos más esperados de la jornada será el saludo que León XIV ofrecerá desde el balcón del Arzobispado de Córdoba. @iglesiauy

Posteriormente, el Santo Padre se dirigirá a la Catedral de Córdoba, donde encabezará un encuentro con sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas de la arquidiócesis. Las autoridades mantienen activo un amplio esquema organizativo que contempla importantes restricciones vehiculares en distintos sectores de la ciudad.

Desde la noche del lunes 9 de noviembre quedará peatonalizado gran parte del casco céntrico, mientras que el corredor utilizado por la comitiva papal tendrá circulación restringida exclusivamente para vehículos oficiales y de emergencia.

El papa León XIV recibirá un poncho artesanal en Córdoba: quién lo confeccionó y cuál es el motivo

En el marco de su visita a la Argentina, el papa León XIV recibirá un poncho artesanal confeccionado en Córdoba, una prenda que combina técnicas ancestrales de tejido, tintes naturales y símbolos vinculados con la identidad de los pueblos originarios de la provincia. El obsequio fue realizado por Erick Rojas, un joven pastor y artesano perteneciente a la comunidad indígena La Unión, ubicada en el departamento de Pocho.

La iniciativa surgió por un encargo del gobernador cordobés, Martín Llaryora, quien solicitó la elaboración del poncho varios meses atrás, incluso antes de que el Vaticano confirmara oficialmente la visita del Santo Padre.

El trabajo quedó registrado en un video difundido a través de las redes sociales, donde se observa al artesano durante las distintas etapas de confección de la prenda, desde la preparación de la lana hasta su tejido mediante un telar tradicional.

El poncho será entregado al pontífice durante su paso por Córdoba y busca representar no solamente la producción artesanal de la provincia, sino también las tradiciones culturales y los conocimientos transmitidos entre generaciones.