"La bebida de la amistad": así definió León XIV al mate durante su misa en Uruguay + Agregar ámbito en









La Santa Sede lo describió como "un símbolo que está presente en cada hogar". Lo destacó como un signo de familiaridad, de amistad y de encuentro, además de que también se puede tomar en soledad.

"Un símbolo que está presente en cada hogar", destacó el Papa.

El papa León XIV celebró su primera misa en Sudamérica este sábado en Paysandú, Uruguay y en su homilía se elogió al mate como una "bebida de la amistad". En tierras charrúas, el Somo Pontífice describió el ritual de tomarlo como "un símbolo presente en cada lugar" y recalcó la importancia de compartir con otros y "estrechar los lazos que nos unen".

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"Un símbolo que está presente en cada hogar de este país, en cada lugar de estudio y de trabajo, en cada reunión de amigos”, así describió el Vaticano al mate y destacó que se trata de un signo de familiaridad, de amistad y de encuentro.

Ese fue uno de los mensajes centrales que dejó León XIV durante la misa celebrada en un parque de las afueras de Paysandú ante unos 40.000 fieles, con presencia de peregrinos de Argentina, Paraguay y Brasil. Al finalizar la misa, el Pontífice realizó una breve visita a la basílica de Paysandú, donde saludó a decenas de fieles que lo esperaban en la puerta. Luego emprendió el regreso a Montevideo para continuar con su cargada agenda.

La mención de León XIV al mate En su homilía, León XIV sostuvo que el mate es una bebida que "enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan". León XIV recordó además que el mate se toma en soledad, en silencio y oración, en los que se confía a Dios las propias preocupaciones, necesidades o anhelos más profundos, según la Institución.

“Donde dos amigos, dos familiares, están unidos a compartir muchas veces, dialogando sin palabras, pero estar unidos a compartir la vida, a pesar de las dificultades, también las alegrías”, agregó sobre el ritual alrededor de la bebida.

Por último, remarcó la importancia que tienen estos símbolos en el día a día de las personas: “Estos símbolos nos ayudan también a seguir viviendo nuestra vida a pesar del dolor, de las dificultades, de los desafíos”. La Santa Sede destacó que se trata de un signo de familiaridad, de amistad y de encuentro. El mate que le regalarán un argentino y un uruguayo a León XIV cuando parta a Montevideo El papa León XIV ya está en Latinoamérica y como primera parada llegó a Uruguay, donde fue ovacionado en las últimas horas mientras recorría las calles a bordo de su Papamóvil y a pie. Desde allí, se le entregará un mate realizado por dos jóvenes católicos, uno argentino y otro uruguayo, cuando parta hacia Montevideo. León XIV llegó a Uruguay este viernes y el obsequio se le será entregado a bordo del avión papal en su camino hacia Montevideo, acompañado por una carta dirigida al pontífice. La iniciativa surgió de Mateo Quintero y su amigo argentino Gregorio Pereira, junto al sacerdote Josué Hernández. El medio local El Observador habló con Quintero, quién expresó que la intención fue que el regalo no representara solamente a sus creadores, sino en nombre de "todos los jóvenes de Uruguay y Argentina". Por su parte, Pereira explicó que la propuesta nació en una ronda de mates compartida: "Hablando de la venida del papa León XIV y de Argentina y Uruguay, que compartimos cultura, pensábamos: 'Qué lindo sería darle una bienvenida con el mate'".