El mate que le regalarán un argentino y un uruguayo a León XIV cuando parta a Montevideo

Se trata de una iniciativa de dos jóvenes fieles, que lo mandaron a confeccionar con detalles de ambos países. El presente le será entregado a bordo del avión papal junto con una carta dedicada.

El papa León XIV ya está en Latinoamérica y como primera parada llegó a Uruguay , donde fue ovacionado en las últimas horas mientras recorría las calles a bordo de su Papamóvil y a pie. Desde allí, se le entregará un mate realizado por dos jóvenes católicos, uno argentino y otro uruguayo, cuando parta hacia Montevideo .

Por su parte, Pereira explicó que la propuesta nació en una ronda de mates compartida : "Hablando de la venida del papa León XIV y de Argentina y Uruguay, que compartimos cultura, pensábamos: 'Qué lindo sería darle una bienvenida con el mate' ".

El mate fue confeccionado en la Argentina, con una calabaza natural y una boquilla de plata, mientras en Uruguay se elaboró la bombilla, con la figura del Espíritu Santo, y un posamate de cuero crudo. El conjunto incluye además un termo con el escudo del pontificado de León XIV y las banderas de ambos países.

Respecto a la logística para hacerle llegar el presente, el joven argentino explicó que la gestión se concretó a través de la periodista mexicana Valentina Alazraki: "Josué habló con Valentina y le contó la idea; no dudó y le encantó". Según detalló, la mujer panea "romper un poquito el protocolo un segundo y entregarle el mate" en pleno vuelo, cuando la aeronave empiece a descender tras cruzar el océano.

La carta que acompañará el mate está firmada por "jóvenes católicos de Uruguay y Argentina". En uno de sus pasajes expresan: "A través de este mate, símbolo rioplatense de amistad y cercanía, queremos decirle que cuenta con nosotros, que estamos lejos pero estamos muy cerca".

Arranca la segunda jornada de León XIV en Uruguay y miles de fieles ya lo esperan en Paysandú

El papa León XIV continúa con su agenda en Uruguay y, tras cautivar a Montevideo en una primera jornada que el país esperaba hace 38 años, su avión aterrizó en Paysandú, donde miles de fieles lo esperan desde la madrugada de cara a la misa en el parque París Londres, la primera que encabezará en su gira por Sudamérica.

El departamento luce revolucionado ante la llegada del Pontífice, con la llegada de al menos 5.000 argentinos y también brasileños, así como una hotelería casi al límite de su capacidad, producto del interés que despierta la visita apostólica tanto a nivel local como en ciudades aledañas e incluso del otro lado del charco.

León XIV aterrizó en Paysandú pasadas las 9:30 y se dirige al parque París Londres, donde hubo vigilia desde anoche y, entre uruguayos y visitantes del exterior, se espera la presencia de unas 30.000 personas, más allá de un clima lluvioso. Posteriormente, visitará la Basílica y a las 12:45 regresará a la capital, donde lo aguarda un extenso cronograma de actividades.