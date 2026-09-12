Sergio Urribarri fue trasladado a una cárcel de Gualeguaychú: cómo es la granja penal donde cumplirá su condena

El exgobernador de Entre Ríos fue llevado junto a Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera a la Unidad Penal N°9, donde cumplirá su condena por administración fraudulenta.

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue trasladado durante la madrugada del viernes a la Unidad Penal N°9 - Granja Penal "El Potrero", de Gualeguaychú, para cumplir su condena por administración fraudulenta. El exmandatario provincial dejó la UPP1 de Paraná junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados por el mismo caso de corrupción.

El operativo comenzó cerca de las 4:30 y terminó alrededor de las 8:20, cuando los tres ingresaron al penal bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial. Urribarri había sido condenado en abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná a ocho años de prisión y a inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos . El fallo lo encontró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

Antes de su traslado a Gualeguaychú, el exgobernador había sido detenido en su domicilio de Concordia y alojado de manera transitoria en la cárcel de Paraná.

La Unidad Penal 9 combina el régimen de seguridad penitenciaria con actividades agropecuarias, talleres de oficios y producción de alimentos. Está ubicada sobre la ruta nacional 136 , a la altura del kilómetro 26,5, y tiene capacidad para unos 500 reclusos.

El establecimiento cuenta con diez pabellones para varones y uno para mujeres . La distribución de los internos se realiza de acuerdo con el tipo de causa y el régimen de la unidad apunta a la reinserción social a través del trabajo.

Urribarri fue condenado a ocho años de prisión. Redes sociales

La producción agropecuaria es uno de los principales rasgos de El Potrero. Allí se crían cerdos, ovejas y gallinas y los internos participan en distintas tareas vinculadas con la faena, la elaboración de alimentos y el mantenimiento del predio.

La unidad también dispone de una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece al penal. A esto se suman actividades de capacitación laboral en albañilería, carpintería, tapicería y costura.

Entre las iniciativas desarrolladas dentro del establecimiento también se encuentra un taller artesanal de confección de pelotas de fútbol, instalado en la biblioteca. El proyecto comenzó a partir de los conocimientos de uno de los internos y posteriormente se extendió a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.

La producción agropecuaria es uno de los principales rasgos de El Potrero.

Durante el último año, además, la Unidad Penal 9 incorporó un Centro Operativo de Monitoreo destinado a controlar en tiempo real las áreas críticas. El sistema cuenta con domos de alta definición, cámaras ubicadas en puntos estratégicos y un dron de observación táctica para supervisar el perímetro, intervenir ante situaciones críticas, controlar aspectos sanitarios y registrar incidentes durante las 24 horas.

Las condenas

Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Juan Pablo Aguilera, expresidente del Partido Justicialista entrerriano y cuñado de Urribarri, fueron condenados a seis años y seis meses de prisión efectiva. Báez recibió la pena por su intervención como funcionario, mientras que Aguilera fue considerado autor material de los delitos investigados.

La investigación se concentró en maniobras que comenzaron en 2010, durante la gestión de Urribarri al frente de la provincia. La acusación sostuvo que se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas con Aguilera mediante un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta oficial.

El expediente tuvo 13 imputados y abarcó cinco hechos principales. Entre ellos se investigó la contratación de la firma Global Means antes de su existencia formal, el manejo durante cinco años de la cartelería oficial mediante Tep SRL y Next SRL y las operaciones vinculadas con la causa conocida como "Sueño Entrerriano".

También fueron investigados contratos destinados a promocionar una Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador publicitario en Mar del Plata durante la temporada de verano.

La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena el 31 de mayo de 2024 y rechazó una impugnación extraordinaria en agosto de ese año. Luego, en octubre de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó el recurso ante la Corte Suprema, que finalmente dejó firme el fallo.