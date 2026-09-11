Murió Emma Bonino, activista por el aborto y el divorcio que revoucionó Italia + Agregar ámbito en









Nacida en 1948, la militante defendió diversas causas a favor de las libertades y en contra del genocidio y la mutilación femenina. Fue funcionaria de la Comisión Europea y en los últimos años tejió una amistad con el papa Francisco, pese a sus diferencias.

“Su vida fue una larga lucha contra todo lo que niega la libertad", recordó su partido. Mondosanita

La activista feminista Emma Bonino murió a los 78 años, según se conoció este viernes. Su notoriedad política llegó tras liderar campañas del Partido Radical que legalizaron el aborto y el divorcio en la década de 1970. Por entonces, el movimiento se enfrentaba a una Italia profundamente católica y las objeciones del propio Vaticano.

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Su partido +Europa anunció su muerte en su cuenta de Instagram, al compartir un video de ella y expresar: "La libertad es como el aire y la salud, solo te das cuenta de su verdadero valor cuando ya no la tienes". Emma solía decir esto constantemente, sobre todo a los jóvenes. Era su forma de advertirles —y advertirnos— de que nunca debemos dejar de luchar', recalcaron.

Murió Emma Bonino, activista feminista que revolucionó Italia en los 70 “Su vida fue una larga lucha contra todo lo que niega la libertad: el aborto clandestino, el hambre en el mundo, el férreo control de la política de partidos, la mutilación genital femenina, la justicia punitiva, el genocidio y toda forma de autoritarismo”, señaló la formación según la agencia AP.

View this post on Instagram Además, destacaron que luego de los Radicales, Bonino siguió siendo una figura política clave y activista de derechos humanos en Italia durante más de cinco décadas. Entre sus funciones, se desempeñó como comisaria europea para el entonces primer ministro Silvio Berlusconi y fue cofundadora del Observatorio contra la Pena de Muerte Manos Fuera de Caín.

Sin embargo, tuvo un anterior intento de convertirse en la primera presidenta de Italia en 1999, aunque fracasó. Las generaciones más jóvenes la conocían como una analista política muy solicitada, que aparecía con frecuencia en la televisión. Tras su diagnóstico de cáncer en 2015, su figura pasó a asociarse con coloridos pañuelos en la cabeza.

Quién fue Emma Bonino Bonino nació el 9 de marzo de 1948 en Bra, una localidad cercana de la ciudad de Turín, epicentro de la fábrica Fiat. Pasó su infancia en una granja, donde a menudo pastoreaba cerdos, y se involucró por primera vez en la política italiana porque quería cambiar la ley. View this post on Instagram A los 26 años atravesó un aborto, a costas de la ilegalidad que significaba la práctica por ese entonces. Elegida seis veces diputada de la Cámara baja y dos veces senadora, en 2017 se convirtió en la líder de +Europa, una lista partidaria liberal y federalista europea que lanzó antes de las elecciones generales italianas de 2018. Ganó proyección europea en un cargo asignado por Berlusconi, quien en 1995 le ofreció uno de los dos puestos de Italia en la Comisión Europea. Como comisaria, forjó la política de protección del consumidor de la Unión Europea y creó la Oficina Humanitaria de la Comisión, que hoy es la principal agencia humanitaria europea. Fue esta última cartera la que más sintió como propia. La activista también se desempeñó como ministra de Exteriores, de Comercio y de Asuntos de la Unión Europea en gobiernos italianos de centroizquierda en las décadas de 2000 y 2010. Con los años, cultivó una profunda amistad con el papa Francisco I, pese a sus posturas contrapuestas sobre cuestiones éticas clave, y con quien se mostró un día compartiendo una tarde al sol, ambos ya con una edad avanzada y en silla de ruedas.

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