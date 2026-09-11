Nuevos documentos del 11-S revelan qué sabían las autoridades de Nueva York sobre el aire tóxico

La publicación de nuevos documentos volvió a poner el foco sobre las consecuencias sanitarias que dejó el derrumbe de las Torres Gemelas. Los archivos contienen información sobre la calidad del aire en la ciudad, la actuación de los equipos de emergencia y los riesgos a los que quedaron expuestas miles de personas.

A casi 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 , nuevos documentos desclasificados aportaron información sobre las condiciones ambientales que atravesó Nueva York después del derrumbe de las Torres Gemelas y las consecuencias que sufrió la población expuesta a los contaminantes .

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Los archivos también permitieron conocer detalles sobre la actuación de los bomberos y equipos de seguridad durante los ataques y las jornadas posteriores. Uno de los puntos que generó mayor impacto estuvo relacionado con la información que las autoridades tenían acerca de la toxicidad del aire .

El periodista Norman Powell explicó el contenido de la documentación y sostuvo que el Gobierno de Nueva York habría ocultado al público información sobre los verdaderos niveles de contaminación.

“Han salido, han sido desclasificados documentos de las acciones el día 11 de septiembre y los días que continuaron sobre la actuación de los bomberos y todo el personal de seguridad”, explicó Norman Powell.

Según indicó el periodista, los archivos pusieron especialmente el foco sobre lo que las autoridades conocían acerca de la calidad del aire después del colapso de las torres del World Trade Center .

“Lo que resaltan es que están revelando que el gobierno de Nueva York en realidad ocultó al público sobre la real toxicidad del aire después de los ataques terroristas”, sostuvo.

Mamdani desclasificó los archivos. @NYCMayor

La ciudad habilitó además un portal que reúne una extensa cantidad de documentación vinculada con las consecuencias de la contaminación producida después de los atentados.

“Es un portal en donde hay 170 mil páginas que informan sobre la situación de toxicidad que se vivió en Nueva York inmediatamente después de los ataques”, detalló Norman Powell.

Los documentos permiten reconstruir así no solo la respuesta de emergencia desplegada después del 11-S, sino también la información disponible sobre los riesgos ambientales que enfrentaron quienes permanecieron en la zona.

Las consecuencias sanitarias de la contaminación

La exposición a los contaminantes se convirtió con el paso de los años en uno de los principales problemas sanitarios derivados de los ataques.

Powell señaló que “el grueso de las personas afectadas por esta toxicidad han contraído cáncer” y destacó las declaraciones realizadas por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acerca de las consecuencias de largo plazo.

Según relató el periodista, “esta toxicidad y este cáncer ha provocado más muertes que el total de víctimas ocurrido a raíz del ataque contra las Torres Gemelas”.

De esta manera, los efectos sanitarios derivados de la exposición al aire contaminado quedaron nuevamente en el centro de la discusión a casi un cuarto de siglo de los atentados.

“La verdad es que es muy impactante esta información”, afirmó Norman Powell, mientras Nueva York se prepara para realizar un nuevo homenaje a las víctimas de la tragedia.

Años de reclamos para acceder a los archivos

La difusión de los documentos se produjo después de un prolongado proceso de reclamos encabezado por grupos de neoyorquinos que exigieron durante años que la información fuera puesta a disposición del público.

“El asunto de estos papeles que se acaban de revelar demoró mucho tiempo, durante años y años grupos de neoyorquinos han hecho presión para que se den a conocer esos documentos y recién ahora los consiguen ver y analizar”, señaló Norman Powell.

El periodista destacó además que actualmente cualquier persona puede consultar el material publicado por las autoridades de la ciudad.

“Cualquiera puede ingresar al portal que ha creado la municipalidad de Nueva York, la alcaldía de Nueva York, para ver en detalle esos documentos”. Powell sintetizó finalmente la dimensión histórica de la publicación con una frase: “Veinticinco años después”.

La aparición de los archivos volvió a colocar bajo análisis las consecuencias menos visibles del 11 de septiembre: no solo las provocadas directamente por los atentados, sino también aquellas que afectaron durante años la salud de quienes estuvieron expuestos a la contaminación tras el derrumbe de las Torres Gemelas.