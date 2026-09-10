Los BRICS se preparan para una cumbre en India atravesada por las guerras en Irán y Ucrania

La esperada reunión estará marcada por las tensiones geopolíticas internacionales. Vladímir Putin y Masud Pezeshkian viajarán a Nueva Delhi, mientras se espera una posible participación de Xi Jinping y Luiz Inácio Lula da Silva no asistiría al encuentro.

India se prepara para recibir este fin de semana a los líderes de los BRICS en una cumbre atravesada por las principales tensiones geopolíticas mundiales, entre ellas la guerra en Medio Oriente , el conflicto entre Rusia y Ucrania y las diferencias comerciales entre los propios integrantes del bloque .

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El encuentro se desarrollará entre el 12 y el 13 de septiembre en Nueva Delhi . El presidente ruso, Vladímir Putin , y su par iraní, Masud Pezeshkian , llegarán el viernes a la capital india y mantendrán reuniones con el primer ministro Narendra Modi .

También se espera la presencia del mandatario chino, Xi Jinping , aunque Pekín todavía no confirmó oficialmente su participación. De concretarse, sería su primera visita a India desde 2019 y supondría un nuevo avance dentro del lento acercamiento entre ambas potencias asiáticas.

Quien no acudiría sería el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva . Según informaron medios de Brasil a partir de fuentes diplomáticas, el mandatario decidió concentrarse en su campaña por la reelección de cara a los comicios de octubre y enviaría en su lugar al canciller Mauro Vieira .

Uno de los principales ejes de discusión será el conflicto que comenzó a finales de febrero en Oriente Medio tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán , especialmente por sus consecuencias sobre los precios internacionales del petróleo y el gas .

Durante una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada a principios de mes en Kirguistán, Pezeshkian instó a Estados Unidos a regresar a la mesa de negociaciones frente a Xi y Putin.

La cumbre del BRICS estará atravesada por los conflictos internacionales. Archivo

Rusia y China, decididas a contrarrestar la hegemonía estadounidense, continuaron comerciando con Irán pese a las reiteradas amenazas de sanciones del presidente Donald Trump.

La postura, sin embargo, contrastó con la de otros integrantes de los BRICS, particularmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, enfrentados con Teherán y alcanzados por represalias iraníes durante los últimos meses. "La guerra contra Irán constituye una prueba para la cohesión del grupo", consideró Shilan Shah, del centro de estudios Capital Economics.

"Este conflicto será la principal línea de fractura durante esta cumbre", anticipó Harsh V. Pant, integrante del Observer Research Foundation, un grupo de reflexión cercano al Gobierno indio.

India busca mantener el equilibrio entre Irán y EEUU

Como anfitriona de la cumbre, India deberá administrar sus propias relaciones internacionales. Nueva Delhi mantiene vínculos cordiales con Irán, pero al mismo tiempo intenta preservar un delicado equilibrio en su relación con Washington.

La capital india se preparó para recibir a las delegaciones con sus principales avenidas decoradas con imágenes de Modi y un importante operativo de seguridad que prácticamente acordonará la ciudad desde el viernes.

El encuentro también contará con la participación de otros países incorporados durante la ampliación del bloque. Entre ellos se encuentra Emiratos Árabes Unidos, cuyo presidente, Mohamed Bin Zayed al Nahyan, tiene previsto viajar a India.

Los BRICS surgieron en 2009 como un espacio integrado inicialmente por Brasil, Rusia, India y China, al que poco después se incorporó Sudáfrica. El objetivo fue reunir a algunas de las principales economías emergentes por fuera de instituciones dominadas por Estados Unidos y otras potencias occidentales, como el G7. Posteriormente, el bloque amplió su composición con la incorporación de países como Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Putin y Modi volverán a discutir la guerra en Ucrania

La cumbre también pondrá nuevamente en primer plano la relación entre India y Rusia. Seis meses después de la última visita de Putin al país asiático, el presidente ruso volverá a reunirse el viernes con Modi.

India es un tradicional aliado de Moscú y continuó importando petróleo ruso a pesar de las sanciones impulsadas por Estados Unidos, que sostiene que esas operaciones contribuyen a financiar la guerra contra Ucrania.

Modi evitó hasta el momento condenar abiertamente la invasión rusa, aunque durante la última cumbre de la OCS instó a su "amigo" Putin a encontrar una solución al conflicto. El llamado del primer ministro indio recibió inmediatamente una respuesta favorable del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

La relación entre Moscú y Nueva Delhi volverá así a quedar bajo observación, tanto por el posicionamiento de India frente a la guerra como por su decisión de mantener los vínculos comerciales y energéticos con Rusia.

El peso económico de China

Las diferencias internas de los BRICS no se limitarán a los conflictos militares. La reunión también podría abrir una discusión sobre el creciente dominio económico de China dentro del bloque.

Las exportaciones chinas tienen un peso cada vez mayor entre sus socios y especialmente en India, una situación que genera tensiones pese al proceso de acercamiento diplomático entre Nueva Delhi y Pekín.

"Pekín debería aprovechar esta cumbre para promover los intercambios comerciales entre sus miembros, pero algunos podrían ver en ello solo el interés de China por promover sus propios intereses", señaló Shah.

La cumbre llegará así atravesada por diferentes intereses nacionales: las relaciones con Irán, la guerra en Ucrania, los vínculos con Estados Unidos y la influencia económica china pondrán a prueba la capacidad de los BRICS para mantener una posición común en un escenario internacional cada vez más tensionado.